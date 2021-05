18-05-2021 Cultura.- En marcha Attack the Block 2 con John Boyega y Joe Cornish. Attack the Block, cinta sobre una invasión extraterrestre y la enérgica reacción de los jóvenes de un barrio de Londres de 2011 dirigida por Joe Cornish, tendrá una secuela. El filme de ciencia ficción sumará una continuación que volverá a tener a John Boyega como protagonista. CULTURA SONY



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Attack the Block, cinta sobre una invasión extraterrestre y la enérgica reacción de los jóvenes de un barrio de Londres de 2011 dirigida por Joe Cornish, tendrá una secuela. El filme de ciencia ficción sumará una continuación que volverá a tener a John Boyega como protagonista.



Así lo ha revelado Deadline, que apuntó que Boyega volverá a dar vida a Moses, líder de una pandilla callejera que tiene que enfrentarse a una invasión extraterrestre en el sur de Londres. Además, Cornish ejercerá como director y guionista en la secuela. Cornish, Boyega, Nira Park y James Wilson serán productores de la cinta. Tal como señala la publicación, los detalles de la trama se mantienen en secreto.



"Ha pasado una década desde que se lanzó Attack the Block y muchas cosas han cambiado desde entonces. Estoy emocionado de ver esta historia intensificada regresando a las calles de Londres. Moses sigue siendo uno de mis personajes favoritos para interpretar y traerlo de vuelta es un gran honor", afirmó el protagonista de la más reciente trilogía de Star Wars en un comunicado.



"Estoy emocionado de que estemos anunciando oficialmente nuestro regreso al mundo de Attack the Block en el décimo aniversario del estreno de la película. Estoy ansioso por trabajar junto a John nuevamente, brindando al público una ración aún mayor de acción alienígena en la ciudad", añadió Cornish.



No ha sido hasta ahora que se ha confirmado la secuela, aunque Cornish y Boyega llevan años planeando el filme. "Tenemos ideas. Me reuní con John hace un par de meses para hablar de ello. Siempre hemos tenido ideas desde después de la primera, pero obviamente ambos hemos estado ocupados haciendo cosas diferentes", declaró el director en el podcast Script Apart el pasado año.



Posteriormente, en marzo de 2021, el cineasta volvió a hablar del tema. "Estamos trabajando en ello en este momento. John Boyega estuvo en mi casa hace unas semanas y nos sentamos en el jardín, con distancia social, para hablar sobre ideas de historias hasta que oscureció tanto que no podíamos vernos", reveló a EW.