Cuba notifica 1.244 casos de covid, la tercera cifra más alta de la pandemia

Una persona recibe el 14 de mayo la vacuna Abdala, una de las vacunas candidatas desarrolladas en el país, en uno de los consultorios vacunatorios del este de La Habana (Cuba). EFE/ Yánder Zamora

La Habana, 18 may (EFE).- Cuba notificó este martes 1.244 nuevos casos de covid-19, la tercera cifra más alta de contagios diarios desde el primer positivo al SARS-Cov-2 confirmado en marzo del año pasado, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El país caribeño, que lleva ocho jornadas consecutivas sobrepasando el millar de casos diarios, acumula ya 126.755 infectados y 826 muertes, 12 de ellas confirmadas en las últimas 24 horas.

Del total de contagios de hoy, detectados al procesar 21.995 muestras, 1.205 son casos autóctonos y 39 importados.

En los hospitales cubanos hay ingresadas 27.227 personas: 6.712 confirmados, 4.353 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

La Habana concentró la mayoría de los contagios del día con 600, seguida de la provincia occidental Mayabeque (128) y la oriental Santiago de Cuba (100).

En la capital cubana, de 2,2 millones de habitantes, rige un toque de queda nocturno y otras medidas para frenar la transmisión del coronavirus.

En ese territorio y otras zonas de riesgo del país comenzó la semana pasada un estudio de intervención sanitaria con dos de los cinco candidatos vacunales que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Hasta el momento, más de 440.000 personas han recibido la primera dosis de esas fórmulas, que se encuentran en tercera y última fase de ensayos clínicos, por lo que aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtener ese permiso -que haría posible el inicio de la campaña de vacunación masiva- en junio próximo, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos.

Abdala concluyó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que Soberana 02 debe hacerlo en los próximos días.

Cuba no forma parte del mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional. EFE

