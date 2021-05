Coronavirus.- Buenos Aires anuncia que se extienden las restricciones y analiza nuevas medidas para el aumento de casos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Buenos Aires ha informado este martes que se mantienen las restricciones impuestas hasta el momento en el marco de la pandemia, cuya vigencia expiraba este viernes, mientras analizan imponer nuevas medidas en la ciudad de Buenos Aires ante el aumento de contagios que ha venido registrando en los últimos días.



En este sentido, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ha explicado que van a "tener que seguir implementando medidas de cuidado; no queda otra", en declaraciones a Radio Nacional, ya que "en el total de la provincia, hubo un aumento pequeño respecto a la semana anterior".



Bianco también ha trasladado la preocupación del Ejecutivo provincial por la ocupación de camas, que está en el 72 por ciento, mientras ha adelantado que analizarán nuevas medidas.



Por su parte, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ha adelantado que las autoridades locales están "muy alerta de lo que pase el día de hoy (lunes), mañana y pasado y, si la tendencia al ascenso continúa", habrá que "dialogar sobre más medidas porque no podemos tener nuevamente una curva de ascenso".



"Hasta hace cinco días los casos venían descendiendo y estos últimos tres, tomando el promedio móvil, volvieron a aumentar nuevamente en pequeña escala", ha detallado, para agregar que "no podemos mantener este nivel de contagio", por lo que "seguramente habrá nuevas medidas restrictivas", tal y como han indicado fuentes del Gobierno porteño a Télam.



Por su parte, el Ministerio de Salud nacional ha anunciado este lunes que "por su grado de exposición" al coronavirus, y "a partir de la solicitud del Comité Olímpico Internacional, los atletas y entrenadores olímpicos y paralímpicos de la delegación Argentina que participará en Tokio 2020 serán vacunados contra la COVID-19".



En cuanto a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias han notificado 28.680, un notable aumento respecto a las cifras de los días anteriores en parte debido a que la provincia de Formosa ha informado de 5.630 contagios este lunes, aunque la mayoría corresponden a meses anteriores y estaban pendientes de comunicar, informa Télam.



Con estos nuevos positivos, ya son 3.335.965 los que acumula Argentina, donde han muerto 71.027 personas a causa de la enfermedad, de las cuales 505 lo han hecho en las últimas 24 horas.



En cuanto a la situación hospitalaria, el país registra un 69,7 por ciento de ocupación de camas de unidades intensivos --5.690 camas está ocupadas-- y en el Área Metropolitana de Buenos Aires es del 75,7 por ciento.