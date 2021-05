Concha Velasco, más sincera que nunca, presenta 'La habitación de María' en Barcelona

17-05-2021 La actriz Concha Velasco durante la presentación de la obra 'La habitación de María' en el Teatro Goya, a 17 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). La obra estará en cartelera del 18 al 30 de mayo. Concha Velasco encarna en esta obra de teatro a Isabel Chacón, una escritora octogenaria que vive durante 43 años encerrada en su particular agorafobia. Su tranquilo aislamiento domiciliario, en la planta 47 de un rascacielos de Madrid, se ve sobresaltado por un incendio el día de su cumpleaños. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al pie del cañón a sus 81 años y sin bajarse de los escenarios ni un solo momento, Concha Velasco vuelve a los teatros catalanes y presenta en la ciudad condal "La habitación de María", su nueva obra, escrita por su hijo Manuel Velasco, a quien está muy unida y con quien no duda en confesar que trabaja la mar de agusto.



Tan clara como siempre, la veterana actriz nos ha dejado numerosos titulares durante la rueda de prensa de presentación de la obra, que se podrá ver en el Teatre Goya hasta el próximo 30 de Mayo. Y es que, haciendo gala de su sinceridad, Concha ha invitado a la gente a ver la obra asegurando que "quizás sea la última obra que haga. No porque me vaya a morir ni porque tenga ninguna enfermedad, si no porque simplemente con 81 años, creo yo que algún día lo tendría que dejar".



Confesando que se siente afortunada porque a "mi edad necesito que me quieran, que me abracen y que me besen y afortunadamente tengo dos hijos maravillosos que me cuidan y están bien de salud, tengo un nieto maravilloso y unos amigos que me quieren", ha desvelado que últimamente "le doy mucha importancia en la vida a las buenas gentes que me rodean porque como vivimos rodeados de malas gentes, de malas intenciones".



Pletórica por regresar a Barcelona y al Teatro Goya, que considera "mi casa", la veterana artista revela que un día antes recibía la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y, sin perder la sonrisa, ha contado las secuelas que padece no le han quitado las ganas de subirse al escenario: "La reacción de la vacuna es que no puedo mover el brazo, pero tengo 81 años cómo sabéis, estoy un poquito mayor, pero la función que hago es maravillosa y no os la podéis perder".



Muy orgullosa de Manuel, Concha ha salido en su defensa alabando su talento como escritor y asegurando que por ser "hijo de" lo ha tenido más complicado en ocasiones. "Mi hijo es un gran escritor que tiene la mala suerte de tener el apellido de Velasco. Creo que eso a veces influye negativamente porque creéis que la función está escrita por el niño. No, es que el niño escribe muy bien*", mantiene tajante.



Por último, y tras explicar su papel de Isabel Chacón en 'La habitación de María', Concha ha aprovechado la rueda de prensa para hacer un repaso de su gran carrera profesional confesando con qué director le hubiese gustado trabajar: "Yo he hecho de todo. Tengo la carrera más importante de España. ¡Tengo todos los premios! He sido 'chica Berlanga', 'chica Pedro Olea' y no he sido 'chica Almodóvar' porque cuando me propuso '¿qué he hecho yo para merecer esto?' yo estaba trabajando en otra obra, y eso él no me lo perdona, pero sigue siendo un director al que admiro". Lo dicho, genio y figura.