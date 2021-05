Ciencia.-Primer modelo HD para simular una nube completa de formación estelar

18-05-2021 Simulación de nube de gas de formación estelar POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MIKE GRUDIC/NORTHWESTERN UNIVERSITY



Un equipo que incluye a astrofísicos de la Universidad Northwestern ha desarrollado la simulación 3D de formación estelar más realista y de mayor resolución hasta la fecha.



El modelo permite a los espectadores flotar alrededor de una colorida nube de gas en el espacio 3D mientras ven aparecer estrellas centelleantes.



Llamado STARFORGE (Star Formation in Gaseous Environments), el marco computacional es el primero en simular una nube de gas completa, 100 veces más masiva de lo que era posible anteriormente y llena de colores vibrantes, donde nacen las estrellas.



También es la primera simulación que modela simultáneamente la formación, la evolución y la dinámica de las estrellas al tiempo que tiene en cuenta la retroalimentación estelar, incluidos los chorros, la radiación, el viento y la actividad de supernovas cercanas. Mientras que otras simulaciones han incorporado tipos individuales de retroalimentación estelar, STARFORGE los pone en conjunto para simular cómo estos diversos procesos interactúan para afectar la formación estelar.



Usando este laboratorio virtual, los investigadores tienen como objetivo explorar preguntas de larga data, incluido por qué la formación de estrellas es lenta e ineficiente, qué determina la masa de una estrella y por qué las estrellas tienden a formarse en cúmulos.



Los investigadores ya han utilizado STARFORGE para descubrir que los chorros protoestelares (corrientes de gas de alta velocidad que acompañan a la formación de estrellas) juegan un papel vital en la determinación de la masa de una estrella. Al calcular la masa exacta de una estrella, los investigadores pueden determinar su brillo y mecanismos internos, así como hacer mejores predicciones sobre su muerte.



Recientemente aceptado por Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un artículo adjunto, que describe cómo los chorros influyen en la formación de estrellas, se publicó en la misma revista en febrero de 2021.



"La gente ha estado simulando la formación de estrellas durante un par de décadas, pero STARFORGE es un salto cuántico en tecnología", dijo en un comunicado Michael Grudic de Northwestern, quien codirigió el trabajo. "Otros modelos solo han podido simular una pequeña parte de la nube donde se forman las estrellas, no toda la nube en alta resolución. Sin ver el panorama general, pasamos por alto muchos factores que podrían influir en el resultado de la estrella".