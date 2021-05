Candidata presidencial de partido minoritario ve difícil una alianza electoral

Fotografía de archivo de la diputada hondureña Doris Gutiérrez, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-Sd), el 20 de febrero de 2019. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 17 may (EFE).- La diputada hondureña Doris Gutiérrez, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-Sd), dijo este lunes que ve difícil una alianza electoral para sacar del poder al gobernante Partido Nacional, por ambiciones personales de algunos sectores.

"Lamentablemente hemos caído en la trampa de los individualismos, de los personalismos, de las actitudes protagónicas, por eso no hemos podido cuajar una verdadera oposición que esté dispuesta a desprenderse de lo que sea para derrotar a este partido de gobierno", enfatizó Gutiérrez, la segunda mujer que buscará la Presidencia de Honduras en las elecciones generales del 28 de noviembre.

La otra candidata es Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, a siete meses de que concluyera su mandato, de cuatro años.

Gutiérrez y Castro se suman a los candidatos presidenciales Nasry Asfura, del Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Partido Liberal, y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras.

SIN ACUERDOS PARA ALIANZA A 10 DÍAS DE CONVOCATORIA A ELECCIONES

Luego de las elecciones primarias e internas que celebraron los tres partidos mayoritarios, Nacional, Libre y Liberal, analistas consideran que se difícil una alianza de la oposición por posiciones cerradas y personales de los candidatos, que no quieren ceder.

Al respecto, Doris Gutiérrez dijo en la víspera que la aspiración del Pinud-Sd es hacer una coalición amplia, de toda la oposición, lo que también ve difícil porque "hay muchos intereses personales y de partidos que de una u otra manera obstaculizan".

Agregó que entiende la posición de quienes quieren ser presidente, porque no es fácil desprenderse de una candidatura y todos quieren ser el principal protagonista en la contienda.

Esas son las razones por las que "no ha podido cuajar" una verdadera oposición para derrotar al partido en el Gobierno", enfatizó Gutiérrez, quien también ha sido concejal de la Alcaldía de Tegucigalpa y se ha caracterizado por la rendición de cuentas desde los cargos públicos que ha ejercido, lo que no practican todos los políticos hondureños.

Gutiérrez lamentó que hasta ahora solamente se esté hablando de alianzas a nivel de alcaldías municipales y con organizaciones de la sociedad civil, pero no entre partidos políticos, en los que también hay divisiones internas, lo que hace más difícil una verdadera alianza política que saque del poder al oficialismo, que lleva tres períodos consecutivos.

Analistas no descartan que, ante la falta de una alianza, a diez días para la convocatoria a las elecciones generales de noviembre, el Partido Nacional vuelva a ganar, aunque con un bajo respaldo popular en las urnas.

La diputada hondureña señaló que a pocos días para la convocatoria a elecciones, el Pinu-Sd "está en la mejor disposición de hacer una coalición amplia, abierta, con la sociedad, la ciudadanía, las organizaciones y con otros partidos políticos".

Gutiérrez considera que todavía hay opciones y que si no se hace una unión de derecho lo harán de hecho, porque lo importante es sacar del poder al Partido Nacional.

La oposición culpa al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien lleva dos períodos consecutivos al frente del Ejecutivo, el último después de una reelección irregular, avalada por la Corte Suprema de Justicia, de los problemas sociales, políticos y económicos que arrastra el país.

Honduras arrastra una crisis política y social desde 2009, luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya, que se agudizó con la reelección de Hernández, pese a que la Constitución del país no lo permite bajo ninguna modalidad.

A eso se sumaron la pandemia de covid-19 que desde marzo de 2020 sufre el país y los severos daños causados en noviembre por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Gutiérrez indicó además que esta semana "es crucial y definitiva para darle una respuesta al pueblo hondureño y no tenerlo en la incertidumbre de que se pudo o no se pudo hacer una alianza".