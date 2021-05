Canadá invertirá 166 millones de dólares en vacunas de ARN mensajero

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Toronto (Canadá), 18 may (EFE).- Canadá anunció este martes que invertirá 200 millones de dólares canadienses (166 millones de dólares estadounidenses) en la construcción de una planta de producción de vacunas contra la covid-19 de ARN mensajero (ARNm), como las de Pfizer y Moderna.

El ministro de Innovación de Canadá, Francois-Philippe Champagne, precisó que el dinero estará destinado a ampliar la planta de producción que la empresa Resilience Biotechnologies tiene en la actualidad en las cercanías de Toronto.

Canadá no tiene producción propia de vacunas y ha sufrido graves problemas de abastecimiento de los sueros para combatir la covid-19, especialmente en los primeros meses del año.

Cuando la planta de Resilience Biotechnologies esté a pleno funcionamiento en 2024, las instalaciones tendrán la capacidad para producir al año entre 112 y 640 millones de dosis de vacunas de ARNm.

El anuncio se produce el mismo día en que Canadá superó las 25.000 muertes por la pandemia.

Por otro lado, el comité de expertos que asesora al Gobierno canadiense sobre las vacunas aconsejó administrar el suero de Pfizer a niños a partir de los 12 años.

El uso de la vacuna en menores a partir de esta edad ya había sido aprobado con anterioridad por el Ministerio de Sanidad del país, pero el comité de expertos no se había pronunciado al respecto.

En estos momentos, alrededor del 20 % de los casos de covid-19 en Canadá son de menores de 19 años de edad, lo ha hecho que las autoridades locales estén acelerado las campañas de vacunación en la población más joven.

Canadá está empezando a salir de la tercera ola de la pandemia que en numerosas provincias del país, como Ontario, ha sido la peor en número de personas infectadas, lo que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas de confinamiento.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sugirió este martes durante una rueda de prensa que la frontera entre Estados Unidos y Canadá permanezca cerrada hasta que el 75 % de la población de su país esté vacunada.

Ottawa y Washington acordaron en marzo de 2020 cerrar la frontera a todos los viajes considerados no esenciales para disminuir las posibilidades de transmisión de la enfermedad.