"Cambalache", la serie que busca revivir el tango uruguayo

Fotografía cedida por la producción de la serie Cambalache, que muestra a dos mujeres bailando tango, en Uruguay. EFE/ Cambalache

Montevideo, 18 may (EFE).- El tango, un ritmo arraigado en la cultura rioplatense desde fines del siglo XIX, se transforma, renace y rompe estereotipos en "Cambalache", una serie que muestra otra cara de este baile que hoy, pese al paso del tiempo, sigue vigente en Uruguay.

Con la mirada y la voz de su directora, Rosalía Alonso, como hilo conductor de la historia, "Cambalache" da "una mirada más amplia" de la actualidad del tango en el país y muestra cómo este ritmo, característico de las generaciones más antiguas, está en un proceso de renovación con proyectos que buscan darle nueva cara.

"El mundo del tango es inagotable: desde la historia que tiene, todo lo que está pasando acá en Buenos Aires y otras partes del mundo, también había una intención de trasmitir eso, que es inagotable", cuenta a Efe Alonso.

Según la directora, bailarina aficionada de tango desde los 17 años, la idea con esta serie que se estrena este martes en la Televisión Nacional de Uruguay (TNU) fue "retratar lo que pasaba", las movidas que estaban surgiendo vinculadas al tango o a las milongas callejeras.

"Cambalache" es una serie documental en la que, a lo largo de ocho capítulos, se narran varios elementos del tango como su historia, las diferentes orquestas, letras, instrumentos y todo lo vinculado al cambio de rol de la mujer.

Su nombre se debe al histórico tango escrito por el argentino Enrique Santos Discépolo y lo eligió porque, detalla, tiene "una poética muy actual" debido a la mezcla de la vida con la cultura y al constante movimiento.

El teórico del tango Daniel Vidart (1920-2019), el bandoneonista y compositor Raúl Jaurena (1941-2021), además de orquestas jóvenes y artistas que están dando sus primeros pasos, forman parte del abanico de las más de 60 entrevistas que pueden observarse.

DESDE ADENTRO

"En la serie hay bastante material de archivo, hay ciertos mojones donde hay muy poco material filmado. Si desde ese lugar puede ser un aporte pensando en un documento de acá a 20 años, también es valioso", considera.

La música en vivo, los relatos, las anécdotas y los aprendizajes son parte de este "Cambalache", en el que las historias son fundamentales para su desarrollo.

"Contrastar con la gente que está haciendo tango que te va enseñando mucho, el trabajo de hormiga, invisible, la cultura es un lugar muy vulnerable de puestos laborales", subraya.

El impacto del tango en el equipo de producción de la serie fue tal que Alonso señala que muchos de ellos decidieron ir a tomar clases de baile después de terminar las filmaciones.

Además del tradicional tango en el que la pareja de hombre y mujer baila, con vestimenta formal, zapatos y tacones, en la serie se va un poco más allá, se muestran los diferentes tipos de grupos que existen y se demuestra que el tango y la milonga también cuenta con diversidad en todo el sentido de la palabra.

RENOVACIÓN GENERACIONAL

El tango tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX en ambos lados del Río de la Plata. Buenos Aires y Montevideo fueron las capitales de este ritmo que perdura hasta hoy y que se ha expandido a lo largo del planeta.

De hecho, "La Cumparsita", que en 2017 cumplió 100 años, es el tango más icónico, escrito por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez y todavía sigue la discusión sobre la nacionalidad del emblemático Carlos Gardel que, en Uruguay, aseguran que es de su tierra.

Lo que fue el ritmo más popular del país hoy es identificado con las antiguas generaciones, con los abuelos que igualmente siguen buscando excusas para dar sus últimos pasos de baile y dejar una huella a las generaciones venideras.

"Es algo que se hereda, como de tu familia. Hay cosas que heredas y las vas a querer cambiar, me parece que eso también esta bueno que esté reflejado", sostiene Alonso.

El cambio del tango llegó y las generaciones más jóvenes ya van tomando la posta para mantener el legado de sus antecesores y viva la llama del ritmo del bandoneón.

Esta música asociada a una época va tomando nuevas riendas donde la mujer tiene un rol como protagonista, las parejas de baile no distinguen de género, el calzado deportivo se acepta y todo lugar puede ser una pista de baile.

Ahora, "Cambalache" intentará con esta serie -que también será trasmitida posteriormente por la montevideana TV Ciudad- hacer un ida y vuelta entre la antigua radio Clarín trasmitiendo Gardel y las nuevas generaciones que bailan una milonga en una plaza, para mantener viva la cultura y refrescar la tradición.

Federico Anfitti