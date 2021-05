Brasil.- Ricardo Nunes sustituye a Bruno Covas como alcalde de Sao Paulo tras su fallecimiento

Nunes asiste a su primer acto como regidor oficial, si bien ocupaba el puesto desde que Covas se retiró para su tratamiento de cáncer



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El empresario y vicealcalde, Ricardo Nunes, ha sustituido al fallecido Bruno Covas como alcalde oficial de Sao Paulo, si bien ha ocupado el puesto de forma interina desde que Covas se retiró para su tratamiento contra el cáncer el pasado 2 de mayo.



Tras la muerte de Covas este domingo, se hizo oficial el nombramiento de Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), como nuevo regidor. Sao Paulo vuelve así a ser gobernada tras casi cuatro décadas por un miembro de esta formación, informa el medio brasileño G1.



Nunes, vinculado a la asociación empresarial Zona Sur de Sao Paulo y a la Iglesia Católica, fue elegido vicealcalde en la candidatura de Brunos Covas en 2020 y se desenvolvió como concejal en dos mandatos previos.



Entre sus acciones como concejal, destaca su defensa por prohibir en 2015, como miembro del Comité de Finanzas de la Cámara, menciones como el género en el Plan Municipal de Educación de Sao Paulo.



En su primer acto como regidor de la ciudad brasileña, Nunes ha declarado luto oficial por siete días por la muerte de Covas, del que fue compañero de fórmula.



Sobre su mandato, que concluirá en 2024, ha asegurado este lunes que continuará con la gestión realizada por su antecesor, "condenando el radicalismo en la política", tanto "de izquierda como de derecha" y "defendiendo el diálogo y la democracia incondicionalmente".



"Bruno Covas lo gestiona (el Gobierno de Sao Paulo), no hay cambio. Cuando ganamos las elecciones, el 29 de noviembre, comenzaron los diálogos para componer el Gobierno que comenzó el 1 de enero de 2021. Y yo participé con Bruno en la composición".



Entonces, "es un Gobierno que hicimos juntos, bajo el liderazgo de Bruno, evidentemente, en la forma de su pensamiento y no hay razón para no continuar", ha apostillado al respecto en un acto de vacunación contra la COVID-19 en embarazadas.