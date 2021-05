BofA elevará salario mínimo a US$25/hora para atraer talentos

(Bloomberg) -- Bank of America Corp. aumentará su salario mínimo a US$25 por hora en 2025, desde los US$20 actuales, según el director ejecutivo del banco, Brian Moynihan.

La medida sigue a cuatro años de aumentos salariales que llevaron el salario mínimo de la compañía de US$15 a US$20 por hora en 2020. El banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también exigirá a sus proveedores estadounidenses que paguen a los empleados dedicados al banco US$15 por hora o más, anunció Moynihan en una entrevista en CNN. De los más de 2.000 proveedores con 43.000 empleados, más del 99% cumple ese umbral, dijo el banco en un comunicado separado.

“Un principio fundamental del crecimiento responsable es nuestro compromiso de ser un gran lugar para trabajar, lo que significa invertir en las personas que atienden a nuestros clientes”, dijo Sheri Bronstein, directora de recursos humanos de Bank of America, en el comunicado. “Eso incluye ofrecer una remuneración sólida y beneficios competitivos para ayudarlos a ellos y a sus familias, para que podamos seguir atrayendo y reteniendo a los mejores talentos”.

Los gigantes minoristas, las cadenas de comida rápida y las empresas de transporte ofrecen salarios más altos y pagos en efectivo a los empleados a medida que la economía estadounidense se recupera de la pandemia. Las bonificaciones por referencia y firma de contrato, que antes no eran necesarias para cubrir puestos de trabajo de nivel inicial, ahora son habituales. Estos incentivos representan una marcha lenta pero constante hacia una meta que los legisladores y activistas laborales han perseguido durante años, con un éxito limitado: un salario mínimo más alto que se acerque a los US$15 por hora.

“Esto tendrá una presión salarial hacia arriba, la hemos absorbido durante muchos años”, dijo Moynihan, y el aumento de los salarios agregará varios cientos de millones de dólares al año en costos para el banco. “La clave para las grandes empresas como la nuestra es establecer un estándar”, dijo a CNN.

