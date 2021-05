Blinken afirma que Washington "no se interpone en la diplomacia de la ONU"

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este martes que su país "no se interpuso en el desarrollo de la diplomacia" de la ONU sobre la cuestión israelo-palestina, no obstante, no se comprometió a apoyar una declaración del Consejo de seguridad que solicita el "cese de la violencia".

El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse este martes de urgencia por cuarta vez, en tanto Washington ha rechazado hasta ahora refrendar tal declaración.

China ha acusado al gobierno estadounidense de "obstrucción" a una posición común.

Pero diplomáticos de países aliados de Estados Unidos también lamentan esta posición, en tanto el presidente Joe Biden prometió el retorno de Estados Unidos a la escena multilateral tras el alejamiento de su predecesor, Donald Trump, y que Washington también inste, por su parte, a poner fin a la violencia entre Israel y palestinos.

"No ponemos obstáculos en el camino de la diplomacia, por el contrario, estamos comprometidos sin parar", respondió Antony Blinken en una visita a Islandia, al ser preguntado respecto a estas críticas.

Volvió a afirmar que su gobierno está comprometido con una diplomacia "muy intensa" pero "discreta", enumerando sus numerosos llamados a sus homólogos durante los últimos días.

Pero, también reiteró que "todo acto o declaración" debe "promover el objetivo de poner fin a la violencia", dejando entender una vez más que los proyectos de declaración sometidos al Consejo de seguridad no cumplen con esta condición a su manera de ver las cosas.

"Si en el futuro pensamos que alguna cosa, incluso en las Naciones Unidas, realmente puede permitir este objetivo, estaremos a favor, pero por ahora estamos enfocados en estos intensos esfuerzos diplomáticos", añadió.

El canciller estadounidense recordó que el presidente Biden había mencionado la víspera su "apoyo" por primera vez a un posible "cese el fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Ambas partes continúan intercambiando bombardeos y lanzamientos de cohetes sin señales de disminuir, tras una semana de una escalada mortífera.

"Nuestro objetivo continúa siendo acabar lo antes posible con la actual espiral de violencia", aseguró Blinken.

