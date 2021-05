Belmont Park no permitirá la entrada de caballos entrenados por Bob Baffert

Fotografía tomada en abril de 2010 en la que se registró al entrenador de caballos Bob Baffert (d), en Louisville (Kentucky, EE.UU.). EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 17 may (EFE).- La Asociación Hípica de Nueva York (NYRA, en inglés) suspendió el permiso este lunes al entrenador Bob Baffert de poder presentar los caballos que prepara, encabezados por el potro Medina Spirit, ganador del Kentucky Derby, en el Belmont Park, y resto de hipódromos que se encuentran en el estado de Nueva York (Belmont Park, Aqueduct Racetrack, Saratoga Race Course o cualquier otra carrera homologada por la NYRA).

La decisión se dio mientras se espera el resultado de una investigación sobre la prueba fallida de drogas de Medina Spirit tras haber ganado el Kentucky Derby.

"Para mantener una industria de carreras de pura sangre exitosa en Nueva York, NYRA debe proteger la integridad del deporte para nuestros seguidores, el público de las apuestas y los participantes de las carreras", dijo el presidente y director ejecutivo de NYRA, Dave O'Rourke. "Esa responsabilidad exige la acción tomada hoy en el mejor interés de las carreras de pura sangre".

Baffert no se había comprometido a inscribir a ningún caballo en la tercera etapa de la Triple Corona, pero tenía muchos en consideración para otras carreras el día de Belmont Stakes.

Los funcionarios de NYRA dicen que tomaron en cuenta las sanciones anteriores de Baffert en Kentucky, California y Arkansas, junto con la situación actual con Medina Spirit, y esperan tomar una determinación final sobre la duración y los términos de la suspensión con base en la información revelada por la investigación en curso de Kentucky.

El ganador del Derby de Kentucky, Medina Spirit, dio positivo por el esteroide betametasona en las pruebas posteriores y se enfrenta a la descalificación a menos que una segunda prueba de negativo.

Baffert dijo el 9 de mayo que aparecieron en la muestra de sangre 21 picogramos del corticosteroide, que puede usarse para ayudar a las articulaciones de un caballo.

Un día después, Baffert dijo que una pomada que se usaba para tratar a Medina Spirit para una afección de la piel todos los días hasta el Derby incluía la sustancia.

Incluso una pequeña cantidad de betametasona en el organismo de un caballo no está permitida el día de la carrera en Kentucky, Maryland y Nueva York.

Los funcionarios de Maryland exigieron que Medina Spirit, junto a Concert Tour, que participaron en el Preakness, y Beuutiful Gift, que corrió la prueba Black-Eyed Susan, y acabó séptimo, fuesen sometidos a tres pruebas de drogas antes de poder competir.

Baffert ha tenido cinco infracciones relacionadas con niveles inadmisibles de medicación en sus caballos durante los últimos 13 meses. Fue multado en Kentucky y Arkansas y evitó una suspensión en Arkansas luego de la apelación.

El activista Marty Irby de Animal Wellness Action aplaudió la decisión de NYRA y dijo que la organización está "eufórica de ver que el estado de Nueva York continúa haciendo del bienestar del caballo y la erradicación de los tramposos de la industria, una prioridad absoluta".