Bank of America subirá su sueldo mínimo a 25 dólares por hora para 2025

Nueva York, 18 may (EFE).- El banco estadounidense Bank of America anunció este martes que va a aumentar su sueldo mínimo a 25 dólares por hora para 2025, tras haberlo elevado a 20 dólares durante el año pasado.

En un comunicado, la segunda entidad de EE.UU. por volumen de activos informó además de que va a requerir de forma inmediata a todas las compañías que le suministran productos y servicios que paguen al menos 15 dólares la hora a sus empleados.

"Un principio fundamental del crecimiento responsable es nuestro compromiso de ser un excelente lugar para trabajar, lo que significa invertir en las personas que sirven a nuestros clientes", señaló en la nota Sheri Bronstein, la principal responsable de recursos humanos de la compañía.

"Esto incluye ofrecer un sueldo sólido y beneficios competitivos", señaló Bronstein, que subrayó el objetivo de "seguir atrayendo y de retener el mejor talento".

El anuncio de Bank of America da continuidad a las subidas de los sueldos más bajos que ha implementado en los últimos años. En los últimos cuatro años la entidad elevó el salario mínimo por hora a 15 dólares, luego a 17 en 2019 y a 20 en 2020, un año antes de lo que se había fijado inicialmente como objetivo.

La decisión llega además en un momento en el que numerosas grandes empresas estadounidenses -muchas veces criticadas por ofrecer grandes remuneraciones a ejecutivos mientras empleaban a miles de personas con sueldos mínimos- están dando a conocer aumentos salariales para sus trabajadores.

Lo están haciendo en un mercado laboral en el que las empresas estadounidenses se están encontrando con problemas para encontrar o conservar a los trabajadores que necesitan de cara a la reapertura tras la pandemia.