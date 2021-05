AMP.- O.Próximo.- Israel afirma haber atacado la sede del servicio de seguridad interna de Hamás

El Ejército israelí también alcanza una sede de Gobierno en Gaza y ataca la fuerza naval de Hamás en la Franja



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La aviación israelí ha bombardeado este lunes la sede principal del servicio de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.



"Cazas del Fuerzas Aéreas han lanzado un ataque contra la sede operativa principal de las fuerzas de seguridad interna de Hamás en el distrito de Rimal, en el norte de Gaza", ha explicado el Ejército israelí en un comunicado.



La sede en cuestión era la parte central de "la infraestructura terrorista de Hamás" y servía de base para la inteligencia del movimiento islamista. El Ejército israelí ha destacado que alertó a los residentes del ataque y les dio suficiente tiempo para evacuar el edificio.



Además, el Centro de Información Palestino ha informado de que el complejo del alcalde de la ciudad de Gaza también ha sido objeto de los ataques del Ejército de Israel, mientras que también habrían atacado una sede del Gobierno local. Este medio, afiliado a Hamás, ha anunciado que los barcos militares israelíes están atacando a la fuerza naval de Hamás en la costa de la Franja de Gaza.



Durante la madrugada de este martes han vuelto a registrarse enfrentamientos en Jerusalén y en ciudades colindantes, según ha informado la agencia de noticias palestina Maan.



En medio de las reyertas entre jóvenes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, se ha lanzado un cóctel molotov contra un edificio del barrio Armon Hanatziv, informa 'The Times of Israel'. También se han incendiado varios coches de propiedad judía.



LANZAMIENTO DE PROYECTILES DESDE LÍBANO



Por otra parte, el Ejército israelí ha informado del lanzamiento de hasta seis proyectiles desde territorio libanés que ni siquiera lograron alcanzar la frontera.



"En respuesta, la artillería del Ejército israelí devolvió el fuego sobre el origen de los lanzamientos", ha explicado el Ejército, citado por el diario 'The Times of Israel'. Previamente, el Ejército israelí había informado de que "dos sospechosos se acercaron y saltaron la valla fronteriza entre Líbano y el territorio israelí en el área de Menara".



Ante esta presunta incursión, las fuerzas de Israel han "iniciado un procedimiento de arresto" en el que han lanzado disparos al aire, que no han hecho que los sospechosos se alejaran, por lo que soldados israelíes "han disparado contra las piernas de los sospechosos", consiguiendo que se alejaran.



La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) ha confirmado también estos "disparos de cohetes desde la zona general de Rashaya Al Foukhar al norte de Kfar Chouba en el sur de Líbano", tras lo que el jefe de la misión, Stefano del Col, se ha puesto "inmediatamente en contacto con las contrapartes del Ejército de Líbano y del de Israel".



Del Col ha instado "a ejercer la máxima moderación para evitar cualquier escalada de la situación", según ha informado la UNIFIL a través de su cuenta de Twitter, mientras que han informado que desde Israel "han detenido el fuego" y "la situación en el área esta ahora en calma".



Por último, la misión de la ONU ha destacado que está coordinándose con el Ejército libanés para mejorar "el control de seguridad en la zona" y ha intensificado "las patrullas para evitar nuevos incidentes que pongan en peligro la seguridad de la población local" en el sur del país.