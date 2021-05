AMP.-Cvirus.-Johnson insiste en que no hay razón para pausar la desescalada a pesar de la presencia de la variante india

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha reiterado este martes que no hay "nada concluyente" en los datos que las autoridades recaban de la pandemia que indiquen que Inglaterra tenga que "desviarse" de la 'hoja de ruta' prevista para relajar las restricciones, en medio de una preocupación creciente en torno a la propagación de la variante india del SARS-CoV-2 en la región.



El Gobierno británico tiene previsto levantar las restricciones aún vigentes en torno al contacto social el 21 de junio, pero se han identificado varios brotes de COVID-19 causados por la variante india del coronavirus, como el de Bolton.



La situación "está bajo estrecha revisión", según ha detallado Johnson, antes de garantizar que las autoridades proporcionarán más datos "en unos días", después de estudiar los datos recolectados. No obstante, en una visita a un centro de vacunación contra la COVID-19, el 'premier' ha urgido a la ciudadanía a ser "cautelosa".



Por su parte, el portavoz oficial de Johnson, Max Blain, ha precisado que el Gobierno no ha puesto sobre la mesa aún la posibilidad de imponer restricciones focalizadas en las zonas en las que se han registrado brotes de la variante india, como Blackburn, Bedford o Sefton, y ha sostenido que es "demasiado pronto para especular" si medidas de este tipo serán necesarias.



El ministro de Salud británico, Matt Hancock, informó el lunes de que se han constatado 86 localidades en Inglaterra en las que se han contabilizado cinco o más casos de la variante india, que sería más transmisible. Por ello, durante la jornada, ha instado a la ciudadanía a vacunarse cuando se les ofrezca la inmunización.



Reino Unido avanzó el lunes en su plan de desescalada, en medio de la preocupación causada por la mutación, que ha obligado a realizar pruebas diagnósticas de la COVID-19 masivas en las zonas en las que se ha identificado. Desde este lunes, los residentes en Inglaterra, Gales y la mayoría de Escocia pueden reunirse en interiores con un límite de participantes, consumir en los interiores de pubs y restaurantes y abrazar a sus seres queridos. Asimismo, la prohibición de realizar viajes internacionales se ha suprimido.



El Ministerio de Salud de Reino Unido ha registrado este martes 2.412 nuevos contagios y siete fallecidos, que han elevado los totales del país europeo a 4.450.392 casos y 127.691 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia.



En referencia al avance del plan de inmunización, las autoridades sanitarias británicas han detallado que más de 36,8 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 --el 69,9 por ciento de la población--, mientras que más de 20,5 millones de personas han sido inoculadas también con la segunda --el 39 por ciento de la población--.