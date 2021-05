AMP.- Colombia.- Duque ordena desplegar la Fuerza Pública en su "máxima capacidad" para eliminar los bloqueos

El Gobierno anuncia la activación de una mesa de garantías para manifestaciones públicas



Líderes del Comité del Paro dicen que las marchas continuarán y que es el Ejecutivo quien "dilata" el inicio de negociaciones



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado desplegar la Fuerza Pública en "su máxima capacidad operacional" para que, "dentro de la proporcionalidad", permita "recuperar la movilidad" con la eliminación de los bloqueos que se producen en distintos puntos del país en el marco de las protestas antigubernamentales.



"En nuestro país existe el fundamento constitucional para la protesta pacífica, la cual siempre se garantiza (...), pero tenemos que ser claros, hemos visto en nuestro país bloqueos, en vías, en carreteras, que han afectado a millones de colombianos", ha iniciado en un discurso en el que ha anunciado distintas medidas para "desbloquear" el país.



Duque ha apuntado a la "afectación en la movilidad y el desabastecimiento de alimentos en ciudades enteras" y ha calificado de "ilegales" esas prácticas.



"Hemos trabajado con todos los niveles de Gobierno (...) hemos conversado con ellos para avanzar en el desbloqueo y permitir la normalidad y tranquilidad, pero hemos visto que detrás de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y sabotear la economía y desarrollo social de muchísima población", ha condenado.



En este contexto, ha indicado que se ha dado instrucciones "a todos los niveles de Fuerza Pública" para que "desplieguen su máxima capacidad operacional, para que dentro de la proporcionalidad y del estricto cumplimiento de los Derechos Humanos, y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad y el bienestar", ha precisado.



El presidente ha llamado, además, a las familias colombianas a "mantener" su apoyo a las autoridades y "toda la exigencia" para que en el desarrollo de sus funciones "cumplan, protejan y tutelen los Derechos Humanos", informa 'El Tiempo'.



"Cualquier desafuero, cualquier violación a la Constitución y la ley, por supuesto se censura categóricamente, pero hoy, soldados y policías que están en todo el país protegiendo derechos, requieren respaldo, observancia y exigencia de todos", ha continuado.



El máximo despliegue de la Fuerza Pública se llevará a cabo junto a los alcaldes y gobernadores colombianos, ha subrayado Duque, quien, por otra parte, ha anunciado un "programa de generación de empleo juvenil".



"Empieza por subsidiar el equivalente al 25 por ciento del salario mínimo legal mensual, prácticamente los costos de seguridad social, para que se contraten jóvenes de entre 18 y 28 años de manera formal", ha explicado el mandatario sobre el programa que arrancará el 1 de julio y estará vigente por un año, mientras se trabajará para "darle una ampliación en el tiempo".



MESA DE GARANTÍAS DE MANIFESTACIONES



Por otro lado, el alto comisionado de Paz del Gobierno colombiano, Miguel Ceballos, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo ha dado instrucciones para convocar la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas.



Esta mesa de garantías tiene como objetivo "proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de Policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación, documentar las prácticas y lecciones aprendidas por las autoridades de Policía, los manifestantes y la ciudadanía y, por supuesto dar seguimiento a los protocolos", ha apuntado Ceballos.



La misma estará integrada por los ministerios del Interior y Defensa, el director general de la Policía, el director nacional de la Unidad de Protección, la consejera presidencial de Derechos Humanos, el fiscal general o el defensor del Pueblo, entre otros perfiles de organizaciones de Derechos Humanos o movimientos sociales, recoge 'El Tiempo'.



Los representantes del Comité Nacional del Paro y de otras movilizaciones sociales serán invitados a esta mesa, ha agregado.



"Como lo ha manifestado el presidente (Iván Duque) existe plena voluntad para iniciar una mesa de negociación. El documento presentado por el Comité Nacional del Paro fue analizado por el Gobierno y hoy vamos a presentar las visiones y observaciones que se tienen sobre cada uno de los puntos", ha avanzado también Ceballos.



En este contexto, el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones que conforma el CNP, Francisco Maltés, ha reiterado este lunes que el paro se mantiene por ahora con movilizaciones y pese a la continuación del diálogo iniciado este domingo.



"El paro continúa, las connotaciones del paro, la inconformidad y todas las causas que han motivado el paro se mantienen", ha subrayado Maltés a la emisora local La FM.



El anuncio se ha producido luego de que este lunes los representantes del Comité Nacional del Paro se hayan sentado a la mesa por segundo día consecutivo con el Gobierno en una reunión exploratoria para exigir garantías a la protesta social, condición sin la cual no iniciarán las negociaciones.



"Creo que hay que mantener el paro y de ahí nuestra aspiración a que ojalá el día de hoy se aprueben las peticiones iniciales que le hicimos al Gobierno, que lleguemos a un acuerdo para arrancar mañana mismo (el martes) la negociación del pliego emergencia que radicamos hace un año", ha apuntado Maltés, quien ha añadido que las protestas deben ser "pacíficas".



Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), sindicato que también integra el Comité CNP, Nelson Alarcón, ha señalado este lunes al Gobierno colombiano como responsable de la "dilatación" de las negociaciones.



"Quien está dilatando cualquier situación, cualquier proceso de poder iniciar una negociación, es el Gobierno nacional. Nosotros siempre hemos exigido, como se lo hicimos saber al presidente hace ocho días en el Palacio de Nariño, que no puede seguir el tema de los asesinatos y la barbarie", ha expresado a Blu Radio.



Según Alarcón, para pasar de las reuniones exploratorias a la negociación de diferentes temas con el Ejecutivo debe parar "la masacre, los asesinatos, el ataque de la Fuerza Pública (a los manifestantes)". Esta voluntad, ha agregado el presidente de FECODE, "tiene que demostrarse en la realidad, en el terreno".



SIGUEN LAS PROTESTAS Y DISTURBIOS



Mientras, el CNP ha convocado para este próximo miércoles a "una gran movilización", aunque las protestas han continuado en las últimas horas con nuevos disturbios, bloqueos y enfrentamientos.



En Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca, la violencia se ha extendido desde el domingo hasta este lunes, cuando se ha intentado incendiar la sede de la Alcaldía, informa 'El Espectador'.



El regidor, Jhon Jairo Santamaría, ha confirmado la muerte de un hombre y 16 heridos en la última noche en enfrentamientos entre manifestantes y la Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), los cuales continúan este lunes, y ha reclamado al Gobierno celeridad en el diálogo.



Colombia ha cumplido este lunes 20 días de Paro Nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo de Iván Duque, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.



Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.



La Fiscalía ha notificado 42 muertes registradas en el marco de las protestas, de las cuales 15 tienen relación directa con las manifestaciones, mientras once casos están en proceso de verificación. Asimismo, se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente de 134 personas.