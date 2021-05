6-3. Logan Webb hace su trabajo desde el montículo y los Gigantes derrotan a los Rojos

En la imagen un registro de Tyler Rogers, lanzador cerrador de los Gigante de San Francisco, quien logró los tres últimos "outs" del partido y aseguró el quinto rescate de la temporada en la victoria a domicilio de su equipo 6-3 sobre los Rojos de Cincinnati. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Cincinnati (EE.UU.), 17 may (EFE).- El abridor Logan Webb lanzó seis entradas en blanco y los Gigantes de San Francisco lo respaldaron con tres cuadrangulares, que les ayudaron a ganar por 6-3 a los Rojos de Cincinnati y consolidarse líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los bambinazos llegaron por parte del tercera base venezolano Wilmer Flores, el jardinero derecho Mike Yastrzemski y el segunda baja hondureño Mauricio Dubón.

Webb (3-3) permitió seis imparables, sacó cuatro ponches y dio un pasaporte a un bateador.

Los Rojos dejaron las bases llenas en la segunda entrada, pero Webb no permitió un corredor más allá de la segunda durante el resto de su salida e indujo un par de bolas de doble matanza.

Los Rojos no se ayudaron a sí mismos a la defensiva.

El cerrador Tyler Rogers se encargó de sacar los tres últimos "outs" del partido con un hit permitido y aseguró el quinto rescate de la temporada.

Los Gigantes llenaron las bases en la primera entrada contra el abridor Sonny Gray (0-3) y empujaron una carrera cuando el segunda base Jonathan India jugó mal una posible bola de doble matanza al final de la entrada.

En la cuarta de los Gigantes, el campocorto venezolano Eugenio Suárez falló un roletazo que permitió que el campocorto Brandon Crawford llegara. Flores siguió con su tercer jonrón de la temporada, un tiro a la primera fila de las gradas del jardín derecho.

Yastrzemski conectó un jonrón de 131 metros al jardín derecho-central con dos outs en el quinto, y Dubón lo empujó a 5-0 con un solo tiro de dos outs en el sexto.

El jardinero izquierdo Jesse Winker conectó un sencillo de anotación para los Rojos en el séptimo. Otro guardabosques, el derecho, Nick Castellanos y Suárez conectaron sendos jonrones consecutivos en el octavo.

Gray estuvo cinco entradas, permitiendo cinco indiscutibles y cuatro carreras limpias con tres ponches, que no evitaron su derrota.