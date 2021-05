5-2. Los Vigilantes romper su racha perdedora a costa de Cole y los Yanquis

En la imagen un registro de Gerrit Cole, lanzador abridor de los Yanquis de Nueva York, quien no pudo convertirse en ganador de los seis primeros partidos de la nueva temporada en la Liga Americana, tras permitir siete imparables y cinco carreras en la derrota de su equipo 5-2 antes los Vigilantes de Texas. EFE/Jason Szenes/Archivo

Arlington (Texas, EE.UU.), 17 may (EFE).- El jardinero central cubano Adolis García y el izquierdo Willie Calhoun conectaron cuadrangulares cuando los Vigilantes de Texas pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas con una victoria por 5-2 sobre los Yaquis de Nueva York.

El bateo oportuno de los Vigilantes le impidió al abridor estelar Gerrit Cole el intento de convertirse en ganador de los seis primeros partidos de la nueva temporada en la Liga Americana.

Cole (5-2) permitió máximos de la temporada de cinco carreras y siete imparables, y fue retirado después de que García abrió el sexto con un sencillo en el lanzamiento 89 del derecho, además de dar dos bases por bolas después de no caminar ninguno en sus cinco salidas anteriores.

El undécimo jonrón de García fue un tiro de campo opuesto al comienzo del segundo y fue el primero de tres extrabases consecutivos.

El bateador designado David Dahl y el campocorto Isiah Kiner-Falefa siguieron con dobles consecutivos que pusieron el 2-1 y por delante a Texas para quedarse.

García robó home, parte de un doble robo con dos outs en la sexta entrada después de que Cole salió, para una ventaja de 5-1.

Los Vigilantes, que venían de su primera gira sin victorias en al menos seis juegos desde 1991, no habían ganado desde su anterior partido en casa, el 9 de mayo contra Seattle Marineros, cuando alcanzaron .500 por segunda vez esta temporada.

Jordan Lyles (2-3) ponchó a seis en seis entradas que lo dejaron con su primera victoria en ocho aperturas desde que ganó su debut en la temporada el pasado 4 de abril.

Tres de los primeros cuatro bateadores de los Yanquis tuvieron sencillos, y el imparables del tercera base colombiano Gio Urshela los puso en ventaja 0-1. Pero solo consiguieron a otro corredor más allá de la primera base contra el derecho de Texas.

El relevista Ian Kennedy trabajó un noveno perfecto para su undécimo salvamento, líder de la Liga Americana, en 11 oportunidades.

El primer cuadrangular de la temporada del inicialista Luke Voit fue un tiro en solitario en el octavo de los Yanquis.

Calhoun, quien tuvo un doble al comienzo del primero, conectó su quinto cuadrangular con el que abrió la quinta entrada.

La racha récord de la franquicia de Cole de 12 aperturas consecutivas que permitió dos carreras limpias o menos terminó, manteniéndolo empatado con Whitey Ford (1963) y Chad Green (2017-19).

Cole también rompió una carrera de cinco aperturas seguidas en al menos seis entradas y sin caminar a un bateador, uno fuera del récord del equipo que David Wells estableció hace 18 años.

El lapso de 41 2/3 entradas de Cole sin una base por bolas desde el 12 de abril terminó cuando el jardinero derecho Joey Gallo alcanzó con un out en la tercera.

La pelota superó al receptor Kyle Higashioka, y Gallo despegó y rodeó la primera base antes de tropezar y luego tener que corretear de regreso a la bolsa para evitar un out embarazoso.