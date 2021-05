Vicky Losada: "Es un sueño ganar la Champions con esta camiseta"

Gothenburg (Sweden), 15/05/2021.- EFE/EPA/BJORN LARSSON

Redacción Barcelona, 16 may (EFE).- La capitana del Barcelona Vicky Losada sentenció que "es un sueño ganar la Champions con esta camiseta" tras imponerse por 0-4 al Chelsea en la final disputada en Gotemburgo (Suecia).

"El equipo no tiene techo, creo que este no ha sido nuestro mejor partido. No es solo ganar, es cómo queremos ganar y el estilo nuestro ahora mismo nadie lo puede igualar", explicó en este sentido la centrocampista azulgrana.

Después de lo logrado este 16 de mayo en el Gamla Ullevi Losada consideró que "ya se puede morir tranquila" ante los micrófonos de los medios de la UEFA.