UE acueda una tregua con EE.UU. sobre aranceles a metales

(Bloomberg) -- La Unión Europea acordó evitar escalar su disputa con Estados Unidos sobre los aranceles a los metales, salvando a productos icónicos como el whisky bourbon y las motocicletas Harley-Davidson de una duplicación de los aranceles de la UE el próximo mes.

Se trata de un desacuerdo de alto perfil que comenzó en 2018, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles al acero y aluminio de Europa, Asia y otros países, citando riesgos para la seguridad nacional. Posteriormente, la UE tomó represalias y los aranceles sobre una serie de productos estadounidenses aumentarían a 50% el 1 de junio.

Según el acuerdo con el Gobierno de Biden, la UE se abstendrá de elevar los aranceles y ambas partes entablarán un diálogo sobre el exceso de capacidad en la industria del acero, según un tuit del comisario de la UE, Valdis Dombrovskis. Los negociadores a ambos lados del Atlántico están trabajando para eliminar los aranceles, pero aún no están listos para hacerlo, dijeron los funcionarios.

“Esta decisión afirma nuestra determinación de encontrar soluciones conjuntas efectivas a esta disputa que pondrá fin a los aranceles impuestos a la UE por razones de seguridad nacional, y para hacer frente al exceso de capacidad mundial de acero y aluminio, y preservar nuestras industrias críticas”, dijo Dombrovskis en un comunicado enviado por correo electrónico. “Al suspender nuestras medidas, estamos creando el espacio para resolver estas cuestiones antes de fin de año”.

La tregua se produce después de semanas de conversaciones entre altos funcionarios de comercio y negociadores, con ambas partes ansiosas por evitar una escalada y continuar reconstruyendo su alianza económica. A principios de este año, la UE y EE.UU. también acordaron suspender los aranceles para aliviar una disputa de 17 años sobre ayudas ilegales a los mayores fabricantes de aviones del mundo.

Según las autoridades, se trata de un gesto de buena voluntad del bloque, que busca reparar los lazos con su socio más importante y preparar el terreno para las conversaciones con el fin de suspender los aranceles por completo.

“Nos sentimos alentados por el anuncio de hoy de que los aranceles que afectan a nuestros productos no aumentarán del 31% al 56%”, dijo el director ejecutivo de Harley, Jochen Zeitz, en un comunicado. Los “empleados, distribuidores, partes interesadas y motocicletas de la compañía con sede en Milwaukee no tienen cabida en esta guerra comercial”.

Visita de Biden

La medida de la UE llega en un momento importante en las relaciones transatlánticas, ya que el presidente Joe Biden participará en una cumbre entre EE.UU. y la UE en Bruselas el próximo mes durante su primer viaje al extranjero como líder de la nación. Biden y sus homólogos europeos debatirán sobre la cooperación comercial, dijo la Casa Blanca.

Trump impuso el arancel del 25% al acero, junto con uno del 10% a las importaciones de aluminio, en marzo de 2018, utilizando una arcaica disposición de seguridad nacional en una ley comercial de 1962. Algunos países, entre ellos Brasil y Corea del Sur, negociaron acuerdos para evitar los gravámenes, y Trump eliminó los aranceles a las importaciones de Canadá y México. Pero los aranceles aún se aplican a gran parte del mundo.

Además del bourbon y las motocicletas, los aranceles de la UE se centraron en otros productos estadounidenses icónicos, como los jeans Levi Strauss & Co. Las asociaciones empresariales y los legisladores han pedido que EE.UU. elimine los aranceles, diciendo que hacen más daño que bien.

