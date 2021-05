Tenoch Huerta ataca el racismo en serie virtual y causa polémica en México

Fotografía de archivo fechada el 31 de mayo de 2012, que muestra al actor mexicano Tenoch Huerta mientras posa en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de México, 17 may (EFE).- "México es un país racista que niega ser racista", esta es una de las conclusiones a las que llegó el actor mexicano Tenoch Huerta en una serie virtual con la que pretende reflexionar sobre el racismo y que ha causado polémica en redes.

"Racismo: El problema que México no quiere ver" es el primer capítulo del proyecto "Version Extendida", liderado por Huerta, que se transmite por Youtube y con el que el actor busca abordar diversos temas sociales.

Acompañado de la presentadora y activista Estefanía Veloz y el politólogo Panch Parra, Huerta aborda la problemática social que afronta el país por medio de datos estadísticos, investigaciones sociales y recursos multimedia.

La serie define qué es el racismo y explica por qué no se puede dar "de forma inversa". También hace un repaso por la historia de México, pasando por el sistema de castas de la época de la colonia española, hasta el racismo instaurado en los medios de comunicación en la actualidad y cómo esto afecta en la percepción real de la sociedad.

Tenoch también habla de sus experiencias personales como actor de películas y series y de lo difícil que ha sido afrontar el estereotipo en su carrera, situación por la que han atravesado muchos otros actores morenos.

POLÉMICA EN REDES

Sin embargo, las redes no perdonaron el esfuerzo del mexicano para combatir dicha problemática, puesto que internautas y personalidades atacaron al actor y a sus acompañantes por su trabajo.

Una de las situaciones que más enojo causó fue que en la serie utilizaron el término "whitetrash" (basura blanca) para describir a actores y presentadores de televisión de piel blanca.

"Tenoch Huerta es al racismo lo que Estefanía Veloz al feminismo: hacen como que son activistas, pero en realidad explotan el tema para ganar dinero", expresó un usuario de Twitter.

Asimismo, el presentador Chumel Torres mandó un mensaje sarcástico y de burla a Tenoch, casi un año después de haber participado juntos en un foro sobre racismo: "Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía nos volvemos Suecia en una semana", expresó Torres. EFE

