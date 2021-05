Sudáfrica.- Aplazado en Sudáfrica el inicio del juicio contra el expresidente Jacob Zuma por presunta corrupción

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El inicio del juicio por supuesta corrupción contra el expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha sido aplazado hasta el 26 de mayo, tras una petición formulada por la defensa del exmandatario, quien ha estado presente en la breve vista de este lunes.



El abogado de Zuma, Thabani Masuku, ha subrayado que el expresidente está preparado para hacer frente al juicio y ha argüido que la solicitud "no debe ser vista como un signo" de que no lo está, según ha informado el portal sudafricano de noticias Newa24.



Zuma ha comparecido en la vista tras recibir el apoyo de decenas de seguidores que se han concentrado en los alrededores del tribunal y está previsto que se declare no culpable una vez arranquen los procedimientos.



El expresidente hace frente a 16 cargos por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.



Los cargos contra Zuma se formularon hace una década, pero fueron aparcados por la Fiscalía de Sudáfrica poco antes de postularse para presidente en 2009. Tras la elección de Zuma, sus oponentes pelearon en una larga batalla legal para restablecer las acusaciones, lo que consiguieron en 2016.



El expresidente fue reemplazado como jefe del Estado en febrero de 2018 por su vicepresidente, Cyril Ramaphosa, que ha asegurado que la lucha contra la corrupción en el país es una prioridad para tratar de atraer inversión extranjera y activar la economía del país.