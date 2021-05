Solari y Aguirre, los peces gordos del fútbol mexicano, fallan en el Clausura

En la imagen un registro del director técnico del club mexicano de fútbol América, el argentino Santiago Solari. EFE/Miguel Sierra/Archivo

México, 16 may (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América, y Javier Aguirre, técnico del Monterrey, considerados los 'peces gordos' del fútbol mexicano, fallaron en cuartos de final del torneo Clausura.

Anunciados como contrataciones bombas del año, los estrategas no alcanzaron las semifinales de liga y tratarán de consolarse con buenas actuaciones en las semifinales de la Champions de la Concacaf.

Aunque de manera diferente, Solari con todo su equipo al ataque, Aguirre, echado atrás de manera timorata, las dos contrataciones principales de la temporada quedaron por debajo de las expectativas.

En el duelo de vuelta de los cuartos de final, el Monterrey de Aguirre tomó ventaja de 1-0 ante el Santos Laguna, con lo que empató la serie de cuartos (2-2), suficiente para acceder a la semifinal por no haber recibido gol de visitante, pero el equipo se echó atrás a defender la ventaja y recibió un gol a última hora y fue eliminado del campeonato.

"Hubo cosas que nos persiguieron todo el año, como errores en la salida, como el balón detenido en contra y al final nos condenaron", señaló Aguirre, extécnico del Atlético de Madrid, en una rueda de prensa después de la derrota de los Rayados que, a pesar de contar con una de las nóminas más altas del fútbol de México, apenas ganaron un partido, empataron otro y perdieron cuatro en sus últimas seis apariciones.

Diferente fue la eliminación de las Águilas de Solari, también con una plantilla de mucho valor, que se levantaron de un 3-1 en contra en el duelo de ida de los cuartos de finales con el Pachuca y ganaron 4-2 este domingo, aunque el empate 5-5 favoreció a su rival por un gol más como visitante.

Aunque ofreció una mala actuación, el América dejó una impresión de lucha, que llevó a Solari, exentrenador del Real Madrid, a elogiar a sus jugadores.

"El éxito es una búsqueda y este es el camino que estamos transitando para conseguir la excelencia; hoy hicimos todo lo que estaba a nuestra mano y se definió por un gol de visitante, esas son las reglas. Estoy orgulloso y agradecido con mis jugadores por su esfuerzo y profesionalismo", expresó.

Aguirre y Solari tratarán de salvar la temporada en la fase de los cuatro mejores del torneo de Concacaf, en la que el Monterrey se enfrentará al Cruz Azul, y América al Philadelphia de la MLS, en partidos en sus estadios en la segunda semana de agosto, y de visita, a mediados de septiembre.

Los ganadores de la Liga de campeones de Concacaf jugarán el Mundial de clubes, motivación que le queda a los dos experimentados entrenadores para tratar de olvidar los fracasos en el torneo de Liga, en el que llegaron a cuartos de final luego de terminar, Monterrey en cuarto lugar, y América en segundo.