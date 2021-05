Seis latinoamericanas entre las diez finalistas de Miss Universo

Fotografía cedida por Miss Universe en la que se registró a la candidata de República Dominicana, Kimberly Jiménez, durante el desfile en vestido de baño, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Miami (Florida, EE.UU.). Jiménez hace parte de las diez finalistas del certamen. EFE/Benjamin Askinas/Miss Universe

Miami, 16 may (EFE).- Seis latinoamericanas, las representantes de República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, México y Brasil, están entre las 10 finalistas del concurso Miss Universo que se celebra en un hotel de Hollywood, a las afueras de Miami.

Las otras cuatro finalista son Miss Jamaica, Miss India, Miss Australia y Miss Tailandia.

Las diez finalistas desfilaron en trajes de noche entre gritos y ovaciones del público.

Una de las diez finalistas será coronada esta noche como Miss Universo por la sudafricana Zozibini Tunzi, que fue elegida en 2019 y debió alargar su reinado hasta ahora debido a la pandemia de covid-19.

La mexicana Andrea Meza, la brasileña Julia Gama, la dominicana Kimberly Jiménez, la peruana Janick Maceta del Castillo, la puertorriqueña Estefanía Soto Torres y la costarricense Ivonne Cerdas son las latinas que siguen teniendo la posibilidad de ser coronadas como la mujer más bella del Universo.

Este año se presentaron al concurso representantes de 74 países de las cuales se hizo una primera selección de 21 candidatas, de la que pasaron a la siguiente fase estas diez.

En la siguiente criba quedarán solo cinco candidatas, de las que saldrá la reina de la belleza y sis dos damas de honor.

El primer gran concurso de belleza postpandemia se celebra en el Hard Rock Hotel y está siendo transmitido por la cadena Telemundo en Estados Unidos y por TNT en América Latina.

La ceremonia tiene como presentadores en español a la actriz y ex Miss México Jackeline Bracamontes y al actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce, además de contar como invitado especial con el rapero estadounidense Pitbull.

La gala mantendrá un sabor latino con comentaristas e invitados como el popular actor mexicano-estadounidense Mario López o la ex Miss Colombia Paulina Vega.