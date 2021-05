Seattle sigue invicto y líder en el Oeste; New England es primero en el Este

El delantero mexicano Javier ""Chicharito"" Hernández. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

Houston (EE.UU.), 17 may (EFE).- Los Seattle Sounders FC mantuvieron su condición de invictos y líder destacado de la Conferencia Oeste al completarse la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, en la que varios equipos disputaron dos partidos.

Los Sounders FC fueron uno de ellos y ambos los saldó con sendas victorias, la primera de visitantes (0-1) ante los San Jose Earthquakes, y la segunda en su campo por 2-0 frente a LAFC.

Los triunfos dejaron a Seattle con 16 puntos, la mejor marca de la liga.

En la Conferencia Este, el New England Revolution también disputó dos encuentros con empate a domicilio (1-1) frente al Philadelphia Union y victoria por 2-0 de local ante el Columbus Crew que lo dejaron al frente de la clasificación con 11 puntos.

En el apartado de los goleadores, destacó el protagonismo latinoamericano con goles decisivos en cada uno de los partidos y un par de dobletes que consiguieron el mexicano Alan Pulido (Sporting Kansas City) y Gonzalo Higuaín (Inter Miami) que fueron determinantes en los triunfos de sus respectivos equipos.

El delantero internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández, de Los Angeles Galaxy, volvió a marcar en la victoria de su equipo por 2-0 frente al Austin FC y se consolido como líder de goleadores, con siete dianas.

Dos más de las que tiene el delantero peruano Raúl Ruidíaz, delantero de los Sounders FC, que ocupa el segundo lugar de la clasificación.

Otros tres jugadores latinoamericanos, el paraguayo Jesús Medina y el argentino Valentín Castellanos, del New York City, junto con Higuaín comparten el tercer puesto con cuatro goles cada uno.

- Resultados de la quinta jornada:

. Miércoles, 12 mayo

Toronto FC 2 Columbus Crew 0

Philadelphia Union 1 New England Revolution 1

Inter Miami 0 Montreal Impact 2

Houston Dynamo 2 Sporting Kansas City 1

Minnesota United 1 Vancouver Whitecaps 0

San Jose Earthquakes 0 Seattle Sounders FC 1

. Jueves, 13 mayo

D.C.United 1 Chicago Fire 0

. Sábado, 15 mayo

New York City 1 Toronto FC 1

LA Galaxy 2 Austin FC 0

Atlanta United 1 Montreal Impact 0

Philadelphia Union 1 New York Red Bulls 0

Minnesota United 1 FC Dallas 0

Colorado Rapids 3 Houston Dynamo 1

Real Salt Lake 0 Nashville SC 0

San Jose Earthquakes 0 Portland Timbers 2

. Domingo, 16 mayo

Sporting Kansas City 3 Vancouver Whitecaps 0

FC Cincinnati 2 Inter Miami 3

New England Revolution 1 Columbus Crew 0

D.C.United 0 Orlando City 1

Seattle Sounders FC 2 LAFC 0

- Clasificaciones Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. New England Revolution 6 3 2 1 7 6 11

.2. Orlando City SC 5 2 3 0 6 2 9

.3. New York City FC 5 2 2 1 10 4 8

.4. Atlanta United 5 2 2 1 6 4 8

.5. Montreal Impact 6 2 2 2 8 7 8

.6. Philadelphia Union 6 2 2 2 5 5 8

.7. Inter Miami 6 2 2 2 8 9 8

.8. Nashville SC 5 1 4 0 6 4 7

.9. New York Red Bulls 5 2 0 3 7 6 6

10. D.C. United 6 2 0 4 5 10 6

11. Columbus Crew 5 1 2 0 3 4 5

12. Toronto FC 5 1 2 2 7 9 5

13. Chicago Fire FC 5 0 1 4 3 10 1

14. FC Cincinnati 4 0 1 3 4 13 1

Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Seattle Sounders FC 6 5 1 0 13 2 16

.2. Los Ángeles Galaxy 5 4 0 1 10 8 13

.3. Sporting Kansas City 6 3 1 2 9 7 10

.4. Colorado Rapids 5 3 1 1 8 6 10

.5. San Jose Earthquakes 6 3 0 3 10 8 9

.6. Houston Dynamo 6 2 2 2 7 8 8

.7. Real Salt Lake 4 2 1 1 6 4 7

.8. Vancouver Whitecaps 6 2 1 3 5 7 7

.9. Portland Timbers 5 2 0 3 6 8 6

10. Austin FC 5 2 0 3 5 7 6

11. Minnesota United 6 2 0 4 5 10 6

12. FC Dallas 5 1 2 2 6 6 5

13. LA Football Club 5 1 2 2 5 6 5

- Clasificación de goleadores:

. Con 7 goles: Javier Hernández (MEX, Los Angeles Galaxy).

. Con 5 goles: Raúl Ruidíaz (PER, Seattle Sounder FC).

. Con 4 goles: Valentín Castellanos (ARG, New York City FC), Jesús Medina (PAR, New York City FC) y Gonzalo Higuaín (ARG, Inter Miami).

. Con 3 goles: Rubio Rubín (GUA, Real Salt Lake), Cristian Dájome (COL, Vancouver Whitecaps), Alan Pulido (MEX, Sporting Kansas City), Nani (POR, Orlando City SC), Canden Clark (USA, New York Red Bulls) y Brad Smith (AUS, Seattle Sounders FC).

- Partidos de la sexta jornada:

22.05: Montreal Impact-FC Cincinnati, Portland Timbers-Los Angeles Galaxy, Chicago Fire-Inter Miami, Orlando City-Toronto FC, New York City-Columbus Crew, FC Dallas-Real Salt Lake, New England Revolution-New York Red Bulls, Houston Dynamo-Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes-Sporting Kansas City y LAFC-Colorado Rapids.

23.05: Seattle Sounders FC-Atlanta United, D.C.United-Philadelphia Union y Nashville SC- Austin FC.EFE

