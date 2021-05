Rosa Benito, indignada, desmiente las declaraciones de Antonio Canales sobre Rocío Jurado

29-11-2019 Rosa Benito en la cena navideña de la productora Unicorn Content EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSE VELASCO / EUROPA PRESS



MADRID, 17 (CHANCE)



Tras ser expulsado de 'Supervivientes', Antonio Canales se sentaba el pasado sábado en 'Sálvame Deluxe' para aclarar toda la verdad de su relación con Fidel Albiac, Rocío Carrasco, Antonio David Flores y Olga Moreno. Además de recular en la versión que contó en Honduras y admitir que tiene una relación de 'familia' con el marido de Rociíto y con la hija de Rocío Jurado pero que mintió para proteger su privacidad, el bailaor recordó la gran amistad que tenía con 'La más grande'.



Emocionado, Canales recordaba cómo, durante la grabación del espectáculo 'Rocío siempre' que según el bailaor le costó muchísimo poder llevar a cabo por lo avanzado de su cáncer de páncreas, la propia chipionera le habría desvelado - a solas en su roulotte - que "sabía que se moría" y le habría enseñado las "manchas" que tenía por todo el cuerpo, quedándose ante él en ropa interior por la confianza que tenían.



Rosa Benito, indignada, ha reaparecido este lunes en 'Ya es mediodía' para desmentir, molesta, las declaraciones de Antonio Canales. "Para nada le costó mucho subir al escenario porqueue era lo que más le gustaba del mundo, trabajar, y llevaba 14 meses sin cantar", ha comenzado la exmujer de Amador Mohedano, negando tajantemente que su cuñada tuviese manchas a consecuencia de su enfermedad: "Rocío no tenía ni una mancha en el cuerpo, ni una. No entiendo porque se tiene que decir esa barbaridad". "¿Y que yo me salgo y les dejo solos? ¿Y dónde está su hija, su hermana, Juan de la Rosa, su maquilladora? ¿Solo estaba yo y ahora entro para maquillarle el cuerpo, que no tenía ninguna mancha? Por desgracia el cáncer que tenía era de páncreas, no era de otro tipo como médula, que te puede dar en la cara", ha asegurado la colaboradora, desmintiendo completamente las declaraciones del bailaor en 'Sábado Deluxe'.



Además, muy tajante, Rosa ha negado que Rocío se pudiese quedar en ropa interior con Canales para enseñarle sus manchas, ya que "era muy pudorosa". "Yo nunca la he visto en bragas y sujetador porque era muy pudorosa. Cuando se cambiaba entre canción y canción se tapaba con una toalla. Cuando se subía el vestido para ponerse otro me decía 'no me mires'. Delante de mí durante 20 años a su lado no lo ha hecho", ha desvelado la ex de Amador, confesando que no sabe por qué el bailador ha hecho tales afirmaciones: "No lo entiendo. Y mira que Rocío adoraba a Canales, nos hemos llevado bien, yo he tenido muy buen rollo, pero lo que no es verdad no lo tiene que decir", ha señalado tajante.



Continuando con su 'desmentido' de las declaraciones del bailarín en el 'Deluxe', Rosa ha asegurado que a Rocío Jurado no le costó hacer el espectáculo ni vomitó durante la grabación del mismo. "Para ella fue un espectáculo marvilloso. Ahí tenía unas ganas de vida que no te lo puedes ni imaginar y le dijo al terminar de grabarlo a Amador: 'tenemos que hacer muchas galas este verano, tenemos que trabajar mucho", ha afirmado, recordando que en especial de Nochevieja ese año al lado de Bertín Osborne 'La más grande' brindó por un 2006 lleno de salud.



"Ella no decía que se moría. Trabajar era su vida y no le costó hacer ese espectáculo. Y eso es lo que quieren dar a entener", ha confesado la colaboradora molesta, añadiendo que "Rocío no vomitó en la vida, nunca. No tenía ni una mancha, tenía toda la ilusión del mundo y sino que se descuelgue el teléfono a ver si lo que estoy diciendo yo es mentira. Sino toda su gente, su familia, su hija... la hubiera apartado del especial" ha concluido Rosa, retando a los que aseguran lo contrario que desmientan sus afirmaciones sobre 'Rocío siempre' que, en palabras de su cuñada, la chipionera hizo con toda la ilusión, con muchas ganas y sin imaginarse siquiera que, desgraciadamente, su final estaba tan cerca.