Renuncia el encargado de Seguridad e Inteligencia de la oposición de Guaidó

En la imagen, el opositor venezolano Iván Simonovis, designado "comisionado" de Seguridad e Inteligencia por el líder Juan Guaidó. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Caracas, 17 may (EFE).- El opositor Iván Simonovis, designado "comisionado" de Seguridad e Inteligencia por el líder Juan Guaidó después que se proclamara en 2019 como presidente interino al desconocer al gobernante Nicolás Maduro, presentó este lunes su renuncia al cargo, aunque sin aclarar los motivos de su decisión.

En una misiva dirigida a Guaidó y difundida en redes sociales, Simonovis destacó que no fue "una decisión fácil" y que se siente satisfecho por haber cumplido con las "metas establecidas" para su cargo por las cuales mantuvo una "estrecha relación" con diversos organismos de investigaciones.

"Como bien sabe, sr. presidente, cuando me pidió asumir el cargo de comisionado de Seguridad e Inteligencia lo acepté con todo el entusiasmo y la voluntad necesaria", dijo Simonovis en la carta en la que manifiesta su agradecimiento a Guaidó y al mentor del opositor, Leopoldo López, así como a EE.UU., donde está asilado.

Indicó que "por encima de cualquier coyuntura" mantendrá su compromiso con el país y consideró "oportuno" destacar que "para lograr el objetivo de restablecer la democracia, todos, absolutamente todos, somos importantes y necesarios".

"La unidad debe ser parte fundamental de una estrategia superior (...) no puedo más que desearle el mayor de los éxitos en la compleja tarea que le ha tocado encarar, porque su triunfo será también el de los millones de venezolanos que aspiran recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad perdida", agregó.

Guaidó aún no ha reaccionado a la renuncia de Simonovis, que se da en medio de un escenario en el que el líder opositor, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países como presidente interino, ha decido dar un cambio en la estrategia que venía desarrollando, al plantear una negociación con el Gobierno de Maduro.