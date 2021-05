Rector electoral venezolano espera que el diálogo resuelva inhabilitaciones

Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el opositor Enrique Márquez. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 17 may (EFE).- Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el opositor Enrique Márquez, dijo este lunes que espera que las inhabilitaciones políticas sean resueltas en el proceso de negociación previsto, sin fecha definida, entre la oposición liderada por Juan Guaidó y el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Quisiéramos que estos procesos de negociación y entendimiento puedan concretarse en el muy corto plazo para resolver estos problemas", indicó en una entrevista a la emisora Unión Radio tras ser preguntado sobre las inhabilitaciones políticas y la situación en la que se encuentran algunos partidos cuyas directivas fueron despojadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Algunos de estos partidos intervenidos por el TSJ son la formación política en la que militaba Juan Guaidó, Voluntad Popular (VP), y el tradicional Acción Democrática (AD).

Pero también contra el propio Guaidó o el excandidato presidencial Henrique Capriles y otros 27 exdiputados opositores pesa una inhabilitación política por 15 años.

Márquez dijo hoy que "la participación democrática en Venezuela no está completa sin que los partidos sean libres para decidir su propio gobierno interno", por lo que indicó que "es indispensable" que estos casos "se resuelvan".

"Es un proceso complejo en este caso (...), para los rectores del CNE, porque eso no está en nuestras manos en este momento sino que está en organismo de alzada judicial", agregó.

El también exparlamentario señaló además que el proceso electoral en Venezuela enfrenta otros obstáculos, como el de la "credibilidad" que, dijo, trabajarán para recuperarla, aunque destacó que un factor importante para ello es el trabajo que hagan los factores políticos.

"No es cierto que la gente no vaya a votar solo porque no crea en el CNE, sino también porque los actores políticos hacen uso de la posibilidad de que la gente no crea en el CNE para decirle: mira, no vayas a votar", sostuvo.

Venezuela celebrará el próximo 21 de noviembre elecciones locales y regionales en medio de un escenario en el que la oposición, liderada por Guaidó, rechazó la designación de los rectores del CNE por considerar que fueron "impuestos".

Según sostiene, la designación de estos rectores debió hacerse por un acuerdo entre el Gobierno y su grupo.

El líder opositor planteó, además, el establecimiento de lo que denominó como "acuerdo de salvación nacional" a través de un proceso de negociación con Maduro, una propuesta a la que el gobernante respondió diciendo que está listo para sentarse a dialogar.