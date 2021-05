Plaza Amador venció a Sporting San Miguelito y se acerca a la final del fútbol en Panamá

Con su victoria a domicilio 0-1, Plaza Amador intentará sellar su gran semestre con el pase a la final del torneo apertura de fútbol en Panamá. En la imagen el registro de otra actuación de Plaza Amador.EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 16 may (EFE).- El Plaza Amador derrotó este domingo a domicilio por 1-0 al Sporting San Miguelito en el duelo de ida de la segunda llave semifinal del torneo Apertura 2021 de Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los placinos, comandados por Jorge Luis Dely Valdés, comenzaron el duelo buscando el marco contrario desde los primeros minutos. Esa primera jugada de peligro llegó a los cinco minutos en un remate de Samir Ramírez, que se fue por encima del arco del equipo de San Miguelito custodiado por Alex Rodríguez.

El equipo placino se adueñó de la pelota ante un rival que esperaba atrás e intentaba sorprender a la zaga con jugadas en velocidad, pero que no llegaban a la zona de definición.

En el minuto 16, José Murillo volvió a pisar área con peligro, pero su remate se fue desviado del arco rival.

La insistencia del cuadro del Plaza Amador era tanta, que a los 21 minutos de la primera parte, en una jugada asociativa entre Guillermo Benítez y Cristian Martínez, terminó en un pase al juvenil de Rodolfo Vega, quien con un potente disparo de larga distancia, que se le fue entre las piernas de Rodríguez, anotó el primero del encuentro.

El gol de Vega le daba la tranquilidad al cuadro placino, que luego del tanto cedió la pelota al rival, pero el Sporting se mostraba sin ideas y no llegaba a crear peligro en el marco del portero Saúl Espinosa del Plaza Amador.

La primera de peligro del Sporting San Miguelito llegó en los botines de Alexis Corpas, quien disparó de media distancia, pero el tiro se fue desviado.

La última de peligro de la primera mitad se dio al minuto 42 con Ronaldo Dinolis, quien aprovechó un descuido de la línea defensiva rival, controló un balón, pero su tiro fue muy suave y la zaga despejó la pelota, ahogando el grito de gol de los placinos.

Los "leones" del Plaza Amador se iban al descanso con una trabajada ventaja de 0-1 sobre el cuadro "académico".

El arranque de la segunda parte fue parecida a como finalizó la primera, un Plaza Amador encimado y con ganas de ampliar el marcador.

Emanuel Chanis con una potente ejecución de un tiro libre quemó los guantes al portero Rodríguez, qué acertó a rechazar, pero Dinolis, solo frente al arco no pudo conectar y es otra jugada clara que desperdició el cuadro del Plaza Amador.

Luego de ese cobro de tiro libre, los placinos se replegaron y juegan a la contra, llevando a que el Sporting tenga más la pelota y la iniciativa en la ofensiva.

Steven Santos lo intentó en el minuto 64 con un remate de lejana distancia que se fue por arriba del larguero del marco del Plaza Amador.

Un minuto después, el argentino Federico Miño tuvo la más clara del Sporting en el partido, pero su remate fue controlado por l portero Espinosa.

La línea defensiva del Plaza Amador mostraba músculos aguantando los ataque del rival, que nunca supo por dónde entrarle para hacerle daño.

La última jugada de peligro del partido llegó a los 88 minutos en un cabezazo de Kevin Galván, que Espinosa acompañó con la mirada hasta que salió por arriba de su arco.

Con el 0-1 el árbitro pitó el final del duelo para una victoria del Plaza Amador que intentarán sellar su gran semestre con el pase a la final del torneo apertura panameño en el choque de vuelta la semana próxima.