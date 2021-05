'Pilar y Margarita', el retrato más íntimo de las hermanas del Rey Juan Carlos

La periodista Marina Pina ahonda con su nueva obra en la figura de las Infantas Pilar y Margarita de Borbón



MADRID, 17 (CHANCE)



La figura de la Infanta parece tener cada vez menos sentido en el mundo moderno. Son miembros de las familias reales europeas, sin asignación ni labores definidas, pero con obligaciones solo por ser hijas de Reyes. En el caso de Doña Pilar y Doña Margarita, las hermanas del Rey Juan Carlos, su encaje en la historia de España resultó mucho más complicado. Eran hijas del Conde de Barcelona y, por mucho que los monárquicos las consideraron Infantas, su hermano no les otorgó ese rango hasta 1985, cuando sancionó un decreto en el que por fin adquirieron el rango de Infantas de España.



Cuenta la periodista Marina Pina, autora de 'Pilar y Margarita', que las dos hermanas bien podrían haberse acomodado en un papel de infantas de España. De hecho, sus padres se conformaron con que supieran cultura general. Sin embargo, las dos se empeñaron en tener una formación y en trabajar. "Cuando se casaron, ambas se volcaron en ocupaciones laborales, pese a que podrían haberse limitado a vivir de su papel y de sus maridos", asegura la autora.



Doña Pilar y Doña Margarita fueron educadas en el amor y el servicio a España, pero no conocieron su patria hasta bien entrada la madurez. La Duquesa de Soria tuvo un primer contacto con nuestro país a los diecisiete años, cuando fue a un internado dos años para estudiar puericultura, tras la muerte del Infante Don Alfonso. Su hermana, Doña Pilar, no se instaló en el país hasta los treinta años, tras casarse con Luis Gómez-Acebo. Ambas descubrieron que España era muy distinta a aquella que le pintaban a su padre, Don Juan, sus consejeros.



Una vez casadas y establecidas en España, las hermanas vivieron primero en medio del enfrentamiento entre su padre y Don Juan Carlos por la manera de restaurar la monarquía. Después permanecieron en una especie de limbo. No tenían ninguna obligación legal, tampoco les correspondía asignación y habían renunciado a sus derechos para casarse. Sin embargo, acudían a actos de representación en sustitución de su hermano.



Su lealtad a la corona es algo indiscutible y el paso de los años ha demostrado que son dos personajes discretos y educados para no dar escándalos. Han sido las últimas infantas concecibas según el imaginario popular como se suponía que debían ser y con la muerte de Doña Pilar parece haber terminado una manera de entender la lealtad a España y a la Corona. Tras su fallecimiento, la familia parece haber sucumbido. Don Juan Carlos se marchó a Abu Dabi y su hermana Margarita vive de manera discreta en su casa en el Barrio de Salamanca de Madrid, en un semi retiro público.



En 'Pilar y Margarita', la autora no elude algunas cuestiones complicadas, desde la adicción de María de las Mercedes al alcohol, hasta el caso Nóos. "La Monarquía es la institución más importante de la democracia parlamentaria", sostiene la periodista. "En mi opinión, los grandes titulares solo los acaparan las anécdotas o los escándalos, y es una pena que los españoles desconozcan el papel fundamental de la Casa Real, pues su apoyo e imparcialidad, sobre todo desde el reinado de Felipe VI, son fundamentales para el funcionamiento de la nación". De ahí que la decisión de abordar estos y otros temas espinosos obedezca a una única intención: la de contribuir a entender la personalidad de cada hermana.



Mujeres libres y modernas, con ellas podría acabar una estirpe... O no. "Parece que Felipe VI ha querido recuperar el papel más puro de las Infantas con su hija Sofía", concluye. "Recordemos que la hija pequeña de los Reyes tendrá prohibido trabajar fuera de la institución, lo que marcará su vida. Cualquier miembro de una familia real nace condicionado por su estatus. Renuncia a mucho porque forma parte de una institución. Y eso condiciona su destino siempre".