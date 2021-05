Pérdidas millonarias en San Vicente y las Granadinas por la erupción de volcán

San Juan, 17 may (EFE).- San Vicente y las Granadinas registraron pérdidas cercanas a la mitad de su Producto Interior Bruto (PIB) debido a los daños provocados por las recientes erupciones del volcán La Soufriere, lo que supone cerca del 50 % del total de su producto interior bruto (PIB) del territorio caribeño.

El ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves, alertó este lunes en conferencia de prensa de que esa cantidad está calculada sólo con evaluaciones preliminares e incompletas, por lo que perfectamente podrían superarse los cerca de 1.300 millones de dólares de la economía del territorio caribeño.

"Sabemos que hay daños en más de 5.000 edificios que superan los 13 millones de dólares y que al menos 65 millones son las pérdidas en el sector agrícola, aunque algunas estimaciones llegan a 150 millones", subrayó.

"Sabemos que en la zona roja -la clasificada como más afectada por las erupciones- se ha destruido el 100 % de los cultivos", dijo Gonsalves, quien la semana pasada presentó un presupuesto suplementario con 44 millones de dólares adicionales al Parlamento para hacer frente a los daños provocados por las erupciones.

Gonsalves dijo que se han perdido cientos de cabezas de ganado, entre ellas ovejas, cabras, cerdos, vacas y miles de pollos.

"Sabemos que hay más de 19 millones de dólares en daños a nuestro bosque y los evaluadores, naturalmente, no pudieron llegar hasta las montañas para conocer el alcance total del daño a nuestra silvicultura", destacó.

"Sabemos que hay daños en nuestra infraestructura de servicios públicos, como en el sector del agua, capacidad de generación y distribución de electricidad", detalló el funcionario.

Gonsalves dijo que las evaluaciones se realizaron antes de las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y lahares -desprendimiento de sedimentos- por las laderas y que causaron aún más daños a las infraestructuras y medios de subsistencia.

"Y aunque esperamos que el volcán haya completado la fase explosiva de sus erupciones, los científicos no nos han dado ninguna garantía", matizó.

Mientras, el vulcanólogo Adam Stinton dijo este lunes que la actividad sísmica en La Soufriere continúa "tranquila" y que se ha mantenido baja desde el temblor asociado con la explosión y el escape de cenizas del 22 de abril.

"Desde la última vez que hablamos el viernes por la mañana, el volcán ha continuado su patrón de tranquilidad en términos sísmicos. Hemos tenido muy pocos eventos, si es que hubo alguno, desde el viernes", indicó.

"Las observaciones muestran que el vapor sigue saliendo del cráter", dijo.

El Centro de Investigación Sísmica (SRC) de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) informó de que en las últimas 24 horas solo se habían registrado movimientos poco destacables en la región.

Además, el flujo de dióxido de azufre en La Soufriere arrojó 722 toneladas por día, una cantidad moderada respecto a fechas anteriores.

El Gobierno de San Vicente y las Granadinas rebajó el pasado día 6 el nivel de alerta rojo a anaranjado, el tercero de mayor escala, para el volcán La Soufriere, activo desde el 9 de abril pasado.

Es la primera vez que el Gobierno caribeño ubica el nivel de alerta en anaranjado desde que a finales de diciembre pasado lo elevaron de amarillo a anaranjado, cuando el volcán comenzó a lanzar magma.