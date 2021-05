Pashinián dice que la situación en la frontera crea una amenaza para la soberanía armenia

epa07632763 Armenian Prime Minister Nikol EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Moscú, 17 may (EFE).- La presencia de un número indeterminado de tropas azeríes en territorio armenio desde el pasado miércoles representa una amenaza para la soberanía, la estabilidad y la integridad territorial de Armenia, declaró este lunes el primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinián.

"Estamos ante una situación de crisis que crea una amenaza para la soberanía, la estabilidad y la integridad territorial de Armenia", dijo en una reunión del Consejo de Seguridad del país, retransmitida en Facebook.

Ereván denunció el pasado 12 de mayo que un número indeterminado de militares azerbaiyanos cruzó su frontera en la región sureña de Siunik y se internó 3,5 kilómetros en territorio armenio.

Debido a la incursión azerbaiyana, Armenia solicitó iniciar consultas en la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y también pidió ayuda militar a Rusia, con la que tiene un acuerdo de asistencia mutua.

Pashinián dijo este lunes que algunos grupos de militares azerbaiyanos abandonaron el territorio armenio el 14 y el 16 de mayo, pero su retirada parcial no ha solucionado la situación de crisis creada en la frontera.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán calificó de "inadecuada" la reacción de Armenia a lo que denominó "procesos de precisión de la frontera azerbaiyano-armenia".

El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, señaló hoy que la situación en la frontera es "estable" y los intentos de Armenia de dar una dimensión internacional a los acontecimientos "carecen de todo fundamento".

A este respecto, Pashinián estimó que Armenia no renuncia a la necesidad de precisar la frontera con Azerbaiyán tras la guerra en Nagorno Karabaj, pero rechazó que este sea un proceso que deban llevar a cabo únicamente Ereván y Bakú.

"Eso no puede ocurrir por la simple razón de que Armenia y Azerbaiyán no tienen relaciones", remarcó el político.

Pashinián insistió en que las cuestiones bilaterales deben abordarse con la participación de Rusia en el marco del grupo tiripartito, creado con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del acuerdo sobre el cese de hostilidades firmado en noviembre pasado.