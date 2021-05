Partido de López Obrador perderá la mayoría absoluta, según una encuesta

El presidente nacional del Partido de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, llega a una conferencia de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 17 may (EFE).- El Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, perderá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, según una encuesta publicada por el periódico El País.

No obstante, el sondeo realizado por SIMO Consulting reveló que al partido oficialista le bastará con sus socios, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para alcanzar esta mayoría absoluta.

Morena pasaría de tener los 256 escaños actuales a 230, en una Cámara Baja de 500 diputados donde la mayoría absoluta está en 250.

El PVEM mejoraría sustancialmente sus resultados, al subir de 11 diputados a 53, mientras que el PT pasaría de 46 a 32.

Por lo tanto, la coalición gubernamental "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PVEM) tendría una holgada mayoría de 315 escaños.

Un resultado muy por delante de los 175 escaños que tendría la coalición opositora "Va por México", formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Según el sondeo, el PAN subiría de los 77 escaños actuales a los 79, pero el PRI le arrebataría el liderazgo de la oposición al pasar de 48 escaños a 82, mientras que el PRD subiría de 12 a 14.

El liberal Movimiento Ciudadano (MC), no aliado con ninguna de las dos coaliciones, bajaría de 25 a 10 diputados.

La encuesta se realizó con entrevistas presenciales a 2.000 personas mayores de edad, entre el 10 y el 14 de mayo, con un margen de error del 3,46 % y un nivel de confianza del 95 %.

El próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México.

La campaña está marcada por una fuerte violencia, con al menos 80 políticos asesinatos, 32 de los cuales aspirantes o candidatos.

También por acusaciones cruzadas entre el presidente López Obrador y la oposición por compras de votos e intervencionismo electoral.