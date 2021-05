Papa Francisco.- El Papa advierte a los consagrados del peligro de "caer en la ideología" tanto de izquierdas como de derechas

ROMA, 17 (EUROPA PRESS



El Papa ha advertido en un mensaje a los institutos de vida religiosa del peligro que supone "caer en la ideología" tanto de izquierdas como de derechas o de hacerse "estériles" por alejarse de la realidad al tiempo que les ha instado a no tener miedo "a los límites ni a las fronteras y periferias" porque es precisamente allí donde el "Espíritu les va a hablar".



"Cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología pierde su identidad pierde su fecundidad", ha señalado el Papa en un video mensaje enviado a los participantes de la 50° Semana de Vida Religiosa. El año pasado fue la edición número 49° pero pudo celebrarse debido a la pandemia.



Francisco ha señalado lo "triste" que es ver cómo algunos institutos, "para buscar cierta seguridad, para poder controlarse, han caído en ideologías de cualquier signo, de izquierda, de derecha, de centro, cualquiera".



Así, les ha invitado a no perder nunca "el diálogo con la realidad" porque cuando la vida consagrada pierde esa dimensión "empieza a hacerse estéril". "Yo me pregunto sobre la esterilidad de algunos institutos de vida consagrada, ver la causa, generalmente está en la falta de diálogo y de compromiso con la realidad. No dejen esto. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la realidad", ha asegurado el Pontífice.



Francisco ha manifestado, además, que no se puede mantener un carisma fundacional "sin coraje apostólico", es decir, "sin caminar, sin discernimiento y sin oración. Y esto es lo que ustedes están tratando de hacer con esta semana". "¡No les tengan miedo a los límites! ¡No les tengan miedo a las fronteras! ¡No les tengan miedo a las periferias! Porque ahí el Espíritu les va a hablar. Pónganse 'a tiro' del Espíritu Santo", ha concluido el Santo Padre.