Panamá registra su primera jornada sin muertes por la covid-19

En cuanto al proceso nacional de inmunización que comenzó el pasado 20 de enero, el gobierno de Panamá dijo que hasta este domingo se han aplicado 834.556 dosis de vacunas contra la covid-19, en su gran mayoría de la farmacéutica Pfizer. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 16 may (EFE).- Panamá no registró en las últimas 24 horas ninguna muerte por la covid-19, que en más de un año de pandemia ha causado 6.296 defunciones e infectado a 370.877 personas, informó este domingo el Ministerio de Salud (Minsa).

"Es la primera vez que, durante esta pandemia, no se ha reportado ningún fallecido", anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que pidió a la población no descuidarse y mantener las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

Panamá ha vivido dos olas de la covid, la primera en junio de 2020 y la segunda a finales del mismo año, cuando las muertes diarias llegaron a superar el medio centenar y actualmente mantiene cierto control de la pandemia que se refleja en las cifras relativamente bajas de nuevos casos diarios y muertes.

Este domingo las autoridades sanitarias reportaron 344 nuevos casos de la covid-19 y ninguna muerte, y la aplicación de 6.626 pruebas para detectar la enfermedad, que arrojaron una positividad del 5,1 %.

Hay 60 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 281 en sala general, mientras que 4.768 se encuentran aislados en sus casas y 258 en hoteles.

"Pareciera que hemos controlado la diseminación del virus de manera momentánea. Sin embargo, si nos descuidamos el virus avanza, se replica rápidamente y pudiéramos llegar a tener una tercera ola, que no Dios lo permita. Pero estamos tratando de evitar que eso suceda", afirmó el ministro Sucre.

Recordó que a partir de este lunes será obligatorio el uso de pantalla facial, que se suma al de la mascarilla, en el transporte público, y que en Veraguas y Chiriquí, dos de las 10 regiones del país, rigen restricciones nocturnas a la movilidad y cuarentena los domingos ante el aumento de casos de la covid.

En Panamá se están vacunando con el preparado de Pfizer a grupos prioritarios, entre ellos personal de salud, adultos mayores de 60, docentes y embarazadas, entre otros.

La vacuna de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.

Las autoridades sostienen que Panamá ha consolidado un portafolio de vacunas de 9,2 millones de dosis, 7 millones de Pfizer, el principal proveedor del país, 1,1 millones de AstraZeneca y otras 1,1 millones del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Panamá ha dicho que prevé invertir 104,4 millones de dólares para la compra de las 9,2 millones de dosis de vacuna, suficientes para garantizar la inmunización de 4,6 millones de personas.