Palmeiras vence al Corinthians y se medirá al Sao Paulo en final del torneo Paulista

Sao Paulo, 16 may (EFE).- Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores, se impuso este domingo por 0-2 a su eterno rival Corinthians en el partido por la semifinal del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, y avanzó a la final, en la que se medirá al Sao Paulo, que goleó por 4-0 al humilde Mirasol.

Palmeiras y Sao Paulo, dos de los clubes más tradicionales de Brasil, definirán al nuevo campeón del estado de Sao Paulo en partidos de ida y vuelta de la final previstos para el miércoles 19 de mayo y el domingo 23 de mayo.

El Palmeiras, campeón paulista el año pasado y que aspira a retener el título en 2021, se impuso en la casa de su rival, el estadio Arena Corinthians, con goles de Víctor Luiz y Luiz Adriano.

El Sao Paulo, comandado por el técnico argentino Hernán Crespo, avanzó a la final gracias a su goleada este domingo sobre el Mirasol, con tantos de Luciando, Pablo, Gabriel Sara y el zaguero ecuatoriano Robert Arboleda.

El conjunto tricolor, que hace nueve años no conquista ningún trofeo, estableció como su prioridad el título del Campeonato Paulista, por lo que Crespo ha alineado sus titulares en el torneo regional y equipos con suplentes en la Copa Libertadores.

En uno de los más tradicionales clásicos del fútbol brasileño, el Palmeiras no sólo venció, sino que dominó al Corinthians en la casa del rival. El triunfo pudo haber sido mayor porque Víctor Luiz y Raphael Veiga estrellaron dos balones en los postes, y el árbitro le anuló un segundo gol a Luiz Adriano por fuera de lugar.

El Corinthians pudo descontar casi al final del partido pero Luan desperdició un penalti.

El resultado le costó el cargo al técnico del Corinthians, Vagner Mancini, que ya venía siendo cuestionada por la goleada por 4-0 que el equipo sufrió esta semana en su visita al Peñarol uruguayo y que supuso su eliminación de la Copa Sudamericana.

Palmeiras alineó sus titulares tras la victoria por 0-1 que cosechó el martes en su visita al Independiente del Valle ecuatoriano y que le permitió, con 12 puntos de 12 posibles, garantizar su clasificación a octavos de final de la Libertadores.

Palmeiras, comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, sumó trece partidos sin perder como visitante este año y ocho victorias consecutivas a domicilio.

Los otros títulos regionales más importantes de Brasil también serán definidos el próximo final de semana.

Flamengo y el Fluminense, los famosos protagonistas del derbi Fla-Flu, empataron 1-1 el sábado en el estadio Maracaná en el primer duelo por el título del Campeonato Carioca, como es conocido el torneo del estado de Río de Janeiro.

Flamengo, vigente campeón brasileño y que conquistó el título carioca el año pasado al imponerse precisamente al Fluminense, abrió el marcador en el primer tiempo mediante un penalti convertido por el goleador Gabriel Barbosa "Gabigol".

El Fluminense consiguió el empate en el segundo tiempo con una anotación de cabeza del delantero uruguayo Abel Hernández.

Los dos clubes volverán a medirse el próximo sábado, nuevamente en el Maracaná, para definir al nuevo campeón de Río de Janeiro. En caso de un nuevo empate, el título será definido en los penaltis.

Gremio, que hoy se impuso por 1-2 con goles de Diego Souza y Ricardinho a un Internacional que había abierto el marcador por intermedio de Thiago Galhardo, tan sólo necesita de un empate el próximo domingo en el partido de vuelta de la final para conquistar por cuarto año consecutivo el título del Campeonato Gaúcho, como es conocido el campeonato regional del estado de Río Grande do Sul.

Y el Atlético Mineiro, que hoy consiguió empatar sin goles en la casa del América, tan sólo necesita de un empate el próximo sábado, en el partido de vuelta de la final, para levantar por segundo año seguido el título del Campeonato Mineiro, como es conocido el campeonato regional del estado de Minas Gerais.