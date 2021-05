Países Bajos evita cuarentena y PCR negativa viajeros de Baleares y Canarias

Los viajeros que lleguen desde las Islas Baleares y Canarias (España), así como de Portugal o el norte del mar Egeo, no necesitan una PCR negativa para entrar a Países Bajos ni deben someterse a una cuarentena al llegar.EFE/Miguel Barreto/Archivo

La Haya, 16 may (EFE).- Los viajeros que lleguen desde las Islas Baleares y Canarias (España), así como de Portugal o el norte del mar Egeo, no necesitan una PCR negativa para entrar a Países Bajos ni deben someterse a una cuarentena al llegar, según la última actualización del Gobierno neerlandés de su mapa de zonas seguras para la covid-19.

“Después de una estancia en las Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y el Hierro) y las Islas Baleares (incluidas Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) no tienes que hacer cuarentena al volver a Países Bajos. Ya no existe una obligación de presentar un test negativo para regresar de estas zonas”, recoge este domingo la web oficial dedicada a los viajes al exterior.

El Gobierno neerlandés subraya que tanto la PCR negativa como la cuarentena son “medidas que siguen vigentes para el resto de España” y “también existen restricciones de entrada para viajar desde Países Bajos a España”.

El Ministerio de Exteriores neerlandés cambió los consejos de viaje para varios países o regiones, que hasta ahora estaban en color naranja, y han pasado a amarillo o verde.

Según la lista disponible en la web del Gobierno neerlandés, se incluyen como zonas amarillas (seguras) Islandia, Portugal, Finlandia, varias regiones del mar Egeo (Grecia), Malta, así como Baleares y Canarias, mientras que las islas neerlandesas en el Caribe, Saba y San Eustaquio, han pasado a estar en color verde.

También se han modificado algunas recomendaciones de viaje para zonas fuera del espacio Schengen, lo que incluye Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia e Israel.

“Si vienes de un país donde el riesgo de contraer la covid-19 es bajo (un país seguro) no es necesario que muestres un resultado negativo (de una PCR) cuando viajes a Países Bajos. Tampoco es necesario que te pongas en cuarentena cuando llegues”, subraya Exteriores en su página web.

Esto no supone necesariamente reciprocidad en los países de destino, por lo que los viajeros neerlandeses que quieran acudir a las zonas consideradas por Países Bajos como “seguras”, pueden tener que presentar aún una PCR negativa o someterse a cuarentenas obligatorias al aterrizar.

Para el resto de los países, existe hasta nuevo aviso una recomendación de entrar en cuarentena al regresar a Países Bajos, y el acceso al país solo es posible con una PCR negativa, acompañada en algunos casos de un test rápido.