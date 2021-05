O.Próximo.- MSF denuncia que el "injustificable" ataque de Israel sobre su clínica de Gaza que mató a más de 40 personas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este lunes los "injustificables e intolerables" ataques de Israel sobre una de sus clínicas en Gaza este fin de semana que provocaron la muerte de 42 personas, entre ellas diez menores de edad.



"Todo lo que ha pasado esta semana es terrible. Es muy duro ver cómo el número de víctimas civiles sigue en aumento día tras día. Cuando ayer por la mañana me acerqué a la zona y pude ver de primera mano los daños que se habían producido en el área donde está nuestra clínica me quedé sin palabras", ha lamentado el coordinador médico adjunto de MSF en Gaza, el doctor Mohamed Abú Mughaiseeb.



La noche del sábado las fuerzas israelíes lanzaron varios ataques aéreos sobre la Franja de Gaza. MFS ha informado de que uno de los edificios afectados por esta ofensiva es una de las clínicas con las que cuenta en la ciudad.



"No había nada que no estuviera dañado. Nuestra clínica, en la que cada año atendemos a más de 1.000 niños con quemaduras y traumatismos, había perdido una de sus paredes y todo estaba lleno de escombros", ha contado Mughaiseeb.



"El edificio está ahora cerrado, no solo por los daños en su estructura, sino también porque la carretera de acceso a la clínica ha sido destruida y porque la zona aún no es segura", ha añadido.



MSF ha criticado que los ataques aéreos israelíes han dañado muchas infraestructuras, como carreteras y caminos de acceso que conducen a los hospitales. Por ello, la ONG ha alertado de que muchos heridos que presentan lesiones potencialmente mortales tienen enormes dificultades para acceder a los servicios médicos de urgencia.



"El personal sanitario teme por su seguridad durante sus viajes al trabajo. De hecho, entre las 42 personas que murieron en los ataques aéreos cerca de nuestra clínica, había dos médicos", ha contado MSF.



SIN AYUDA HUMANITARIA Y SIN SUMINISTROS



Según el Ministerio de Salud de Palestina, desde que comenzaron los ataques de las fuerzas israelíes sobre Gaza, más de 200 personas han muertos, entre ellas 59 menores de edad, mientras que en el otro bando son diez las víctimas mortales, incluidos dos niños.



"Los horrendos ataques contra civiles e infraestructuras civiles que estamos presenciando en Gaza son injustificables e intolerables", ha dicho el coordinador general de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados, Ely Sok.



"La situación es crítica. El número de personas heridas y desplazadas está aumentando y el personal humanitario de refuerzo y los suministros médicos siguen sin poder entrar a Gaza", denuncia Sok, quien ha avisado de que se están acabando los suministros de sangre para las transfusiones.



MSF ha informado de que su personal está trabajando con el personal médico del hospital Al Awda, en el área de Jabalia, que recibe una medida de 40 a 45 pacientes "con heridas profundas y quemaduras graves todos los días". A su vez, la inseguridad en toda la zona impide a la ONG mantener operativos algunas de sus instalaciones y programas.



La ONG ha denunciado que mientras Israel continúa con los bombardeos sobre Gaza, más de 38.000 palestinos ya han tenido que huir de sus hogares por seguridad y al menos 2.500 personas se han quedado sin casa, incluidos miembros de su personal.



"Israel debe detener estos ataques en el corazón de Gaza, ya hemos visto una y otra vez que están matando a civiles, en un lugar tan densamente poblado no es posible limitar los efectos del bombardeo", ha demandado Sok, quien ha exigido también de manera urgente, "el acceso seguro a la Franja tanto para el personal humanitario como para los suministros de primera necesidad y material médico".