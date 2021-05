O.Próximo.- Israel anuncia un ataque "generalizado" contra Gaza, que denuncia el lanzamiento de más de 100 cohetes

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha anunciado que está llevando a cabo ataques "generalizados" contra "objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza", mientras que desde Gaza denuncian el lanzamiento de más de 100 cohetes.



Los bombardeos de esta madrugada del lunes se han centrado en el Complejo Médico Al Shifa, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA, así como en el complejo Ansar, sitios cerca de Abrah Al Maqousi, una casa de 4 pisos cerca del Hospital Al Shifa, otro edificio y carreteras principales y secundarias en los vecindarios de Al Rimal, Tal Al Hawa, Sheij Ajlin y la región occidental del barrio de Al-Zaitoun.



La reciente ola de bombardeos ha dejado varios heridos, aunque por el momento las autoridades no han precisado el número exacto, mientras los equipos médicos enfrentan dificultades para acceder a los sitios donde han impactado los misiles y para trasladar a los heridos debido a la destrucción de carreteras.



Además, estos lanzamientos también han provocado graves daños a las líneas eléctricas desde la central de electricidad hasta la ciudad de Gaza, provocando cortes de energía en grandes áreas de la misma.



Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha informado de que han bombardeado un centro de inteligencia de Hamás en una operación conjunta entre la fuerza aérea y la unidad de defensa cibernética del Ejército.



Por otra parte, en Israel también han vuelto a sonar las alarmas de cohetes en Ascalón y en las comunidades que rodean Netivot y Gaza, recoge 'The Times of Israel', mientras que desde Gaza se siguen lanzando proyectiles hacia Beerseba.



Al menos 188 palestinos han muerto en Gaza, 55 de ellos menores de edad, desde el inicio de los bombardeos israelíes en represalia por el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, según el último balance del Ministerio de Sanidad palestino. A éstos hay que sumar 21 fallecidos en Cisjordania por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes.



Respecto a la mediación internacional para tratar de rebajar la tensión y la escalada de violencia, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado este domingo que ha hablado con el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Samé Shoukry.



Según ha explicado el propio Biden, le ha trasladado a Shoukry la necesidad de que "todas las partes reduzcan las tensiones", ya que "la violencia debe terminar de inmediato". Egipto ha tratado, con en ocasiones anteriores, de ejercer de mediador entre ambas partes para llegar a un alto el fuego, aunque las conversaciones con Israel se vieron frustradas por la negativa al diálogo.



También se ha referido al asunto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que a través de un vídeo para celebrar la festividad de Eid al Fitr ha insistido en que su Administración "continuará involucrando a palestinos e israelíes y otros socios para trabajar hacia una calma sostenida".



"Los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir en condiciones de seguridad y protección y disfrutar de igual medida de libertad, prosperidad y democracia", ha agregado.