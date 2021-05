O.Próximo.- EEUU vuelve a bloquear una declaración del Consejo de Seguridad para pedir un alto el fuego en Israel y Gaza

El presidente egipcio emite un llamado "urgente" para que cese "toda la violencia y hostilidades"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha bloqueado por tercera vez en una semana la emisión de una declaración conjunta del Consejo de Seguridad para condenar la violencia en Israel y la Franja de Gaza y pedir un alto el fuego.



La declaración que se ha discutido este domingo ha sido presentada por Noruega, Túnez y China tras una sesión de emergencia del Consejo por la escalada de violencia, y criticaba a ambas partes, según aseguran fuentes diplomáticas citadas por 'The Times of Israel'.



No obstante, los países tienen hasta el lunes a mediodía para analizar la propuesta y reflexionar sobre su aprobación, ya que las negociaciones siguen en curso.



Durante la sesión abierta del Consejo, la primera ya que las anteriores se habían desarrollado a puerta cerrada, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado que Estados Unidos está "trabajando incansablemente a través de los canales diplomáticos para tratar de poner fin a este conflicto".



Además, ha pedido a Hamás que deje de lanzar cohetes hacia Israel.



A lo largo de la semana se han celebrado dos reuniones en las que los miembros del consejo han buscado aprobar una declaración conjunta, que sin embargo ha sido bloqueada por Estados Unidos, ya que para emitirla se debe contar con la aprobación unánime, y desde Washington habrían pedido más tiempo para desarrollar esfuerzos diplomáticos que aseguren una desescalada.



También este domingo se ha presentado en Estados Unidos el primer llamado bipartidista a un alto el fuego entre Israel y Hamás, patrocinado por el senador demócrata Chris Murphy y el senador republicano Todd Young.



En una declaración han asegurado que pese a que "Israel tiene derecho a defenderse de los ataques con cohetes de Hamás", ambas partes "deben reconocer que se han perdido demasiadas vidas y no deben intensificar aún más el conflicto", por lo que abogan por un alto el fuego que se logre "rápidamente" y "que se puedan tomar medidas adicionales para preservar un futuro de dos estados".



CESE "URGENTE" DE "TODA VIOLENCIA Y HOSTILIDADES"



Por su parte, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha emitido una declaración en la que ha pedido el cese "urgente" de "toda violencia y hostilidades".



El mandatario ha agregado que están haciendo "esfuerzos constantes en este sentido", y que "la esperanza siempre está ahí", por lo que "ahora todos debemos actuar para poner fin al estado de violencia".