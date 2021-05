"No se trata de estar al nivel de Rafa o Novak", confiesa Federer antes de Ginebra

"Ya no se trata de intentar estar al nivel de Rafa o Novak": Roger Federer, que vuelve a las pistas el martes en el torneo de Ginebra, no espera encontrar inmediatamente su mejor nivel, aunque confía en volver a ser "uno de los mejores".

Una doble operación de rodilla alejó al tenista suizo de 39 años de las pistas entre febrero de 2020 y marzo 2021 y, a su vuelta en Doha, en pista dura, Federer ganó su primer partido pero perdió el segundo. Desde entonces no volvió a jugar.

P: Tras el nivel visto el domingo en la final de Roma entre Rafael Nadal y Novak Djokovic el domingo, ¿Cree poder estar a la altura?

R: "Solo pienso en una cosa: mi propio nivel de juego. En el circuito, todos los compañeros han recuperado un buen ritmo. Y yo quiero lo mismo. Tengo trabajo por hacer para conseguirlo, necesito diez partidos. Hay dudas en cuanto a mi nivel actual, sabremos un poco más el martes. No se trata ya de intentar estar al nivel de Rafa o Novak. No es lo que busco jugando en Ginebra".

P: Vuelve a la competición en tierra batida cuando su objetivo actual es la hierba de Wimbledon. ¿El cambio de superficie no complica su programa?

R: "Estoy contento porque mi rodilla aguantó bien el paso del duro a la tierra batida. Así que espero que sea lo mismo con el cambio a hierba. Desde 1998, cuando metí la hierba en mi programa, nunca encontré problemas para cambiar de una superficie a otra. Pero claro, tras una lesión siempre hay un poco de miedo, sobre todo si no has jugado desde hace tanto tiempo, como es mi caso. Lo importante es poder evaluar, en caso de molestias, si viene de la rodilla o de la falta de tiempo de juego. O si es porque, simplemente, soy más mayor...

P: ¿Tiene la impresión de que el circuito cambió durante su ausencia?

R: "Es difícil decirlo, no he visto muchos torneos. Pero cada vez que miraba uno estaba impresionado. Tengo ganas de ver cómo estoy, en Doha me sorprendí un poco a mí mismo. El cambio ahora es de pista dura a tierra batida, así que me preocupo más de la superficie que de los adversarios. Me encuentro en buena salud y capaz de ganar partidos, recuperarme en una pista, servir durante horas y volver a empezar. Así es como ganaré en confianza. Pienso volver a estar entre los mejores. Aunque si algo está claro es que durante mi ausencia, la generación de los Tsitsipás, Zverev, Rublev y Medvedev ganó en importancia y experiencia. Dominic (Thiem) ganó un Gran Slam... Y Rafa y Novak sigue ahí. Da la impresión que el nivel de juego subió. Para mí, será aún más difícil".

rjm-ig/grp/psr