Nadal sigue tercero en el ránking mundial tras su décimo título en Roma

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Madrid, 17 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, derrotado por Rafael Nadal este domingo en la final de Roma, continúa al frente del ránking mundial de tenis por delante del ruso Daniil Medvédev y del propio jugador español.

El décimo título de Nadal en el Foro Itálico mantiene las posiciones en una lista que no experimenta cambios en el top-10, aunque reduce la diferencia del español con el serbio, que defendía título en la capital italiana. Djokovic tiene ahora 11.063 puntos y Nadal 9.630.

Ya son cuatro los torneos de la ATP en los que Nadal ha conseguido diez o más títulos. El décimo de Roma se suma a los 13 de Roland Garros, 12 del Godó y 11 de Montecarlo.

España tiene tres jugadores entre los 12 primeros del mundo. Además de Nadal, Roberto Bautista (undécimo) y Pablo Carreño (duodécimo), en tanto que el argentino Diego Schwartzman (décimo) es el único latinoamericano en el top-10.

Estados Unidos, en otros tiempos primera potencia tenística mundial, no tiene un solo representante entre los 30 primeros de la lista. El mejor es Taylor Fritz, en el puesto 32.