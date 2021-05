Mayo se convierte en el mes con más casos de covid-19 en Costa Rica

Familiares de pacientes visitan, el 10 de mayo de 2021, el área de emergencias para covid-19 de un hospital, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 17 may (EFE).- Transcurridos apenas 17 días de mayo, este ya es el mes con más casos de covid-19 en lo que va de la pandemia en Costa Rica, un país que desde mediados de abril atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales llenos y con listas de espera en cuidados intensivos.

Los datos publicados este lunes por el Ministerio de Salud indican que en lo que va de mayo se contabilizan 37.635 casos de covid-19, lo que supera a los meses completos de septiembre de 2020 (34.473 casos), octubre 2020 (34.211 casos) y abril de 2021 (33.645 casos), que habían registrado las cifras más altas hasta ahora.

La semana del 10 al 16 de mayo fue la que registró la mayor cantidad de contagios en toda la pandemia con 17.326 y en la cual además se marcaron los picos de 3.173 casos, el día 12, y de 3.039 el día 13, así como el récord de muertes diarias con 33, el día 14.

En total este país de 5 millones de habitantes contabiliza 288.626 casos de covid-19 y 3.625 muertes a lo largo de la pandemia.

Según el informe oficial, este lunes hay 60.647 casos activos y las hospitalizaciones siguen al alza con 1.403, de los cuales 510 están en cuidados intensivos, área en donde hay listas de espera de pacientes que requieren un nivel de atención más complejo del que reciben en los salones donde están internados.

Un corte divulgado por la Caja Costarricense del seguro Social indica que a primera hora del día 37 personas estaban a la espera de espacio en cuidados intensivos.

Desde la segunda quincena de abril, el país atraviesa una nueva oleada de contagios que la Unión Médica Nacional atribuye principalmente a las vacaciones de Semana Santa, cuando se observaron grandes aglomeraciones de personas en sitios turísticos, irrespeto a los protocolos sanitarios y de distanciamiento, sumado a las escasas medidas restrictivas ordenadas por las autoridades.

La semana pasada el Gobierno estableció una reducción de aforos en establecimientos comerciales, iglesias y otros sitios de reunión, así como algunas restricciones a la circulación de vehículos, pero están lejos de ser las medidas fuertes de cierre de actividades que los sindicatos de médicos solicitaban al Gobierno.

Este lunes, el Gobierno anunció la suspensión del curso lectivo del 24 de mayo al 12 de julio, con el fin de reducir la movilidad.

Tanto el Ministerio de Salud como el de Educación aseguran que en los centros educativos los contagios han sido mínimos desde el reinicio de las clases el pasado 8 de febrero en una modalidad mixta entre virtual y presencial.

Sin embargo, los sindicatos de educadores afirman que cerca de 50 maestros han fallecido por covid-19 y exigían al Gobierno volver a las clases virtuales y dar prioridad a los docentes en el proceso de vacunación.

Los sindicatos expresaron su disgusto por la suspensión del curso lectivo y afirmaron que su petición era volver a las clases virtuales para no afectar el aprendizaje de los estudiantes.

El Gobierno dijo que en el país cerca de 400.000 menores no tiene internet en sus casas o acceso a dispositivos móviles, por lo que volver a las clases a distancia no es una opción.