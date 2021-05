Maratón de Nueva York regresa en noviembre con 33.000 corredores

(Bloomberg) -- Nueva York será la sede del famoso maratón de la ciudad este noviembre, lo que marca la reanudación de uno de los eventos turísticos más importantes y de alto perfil desde que la pandemia cerrara gran parte de la ciudad hace más de un año.Los 50.000 corredores que participan en el Maratón de Nueva York lo han convertido en la carrera de 42 kilómetros más grande del mundo, atrayendo a personas de todas partes y más de 1 millón de espectadores. Este año, el maratón del 7 de noviembre albergará a 33.000 corredores, o alrededor de dos tercios de su capacidad. Las inscripciones comenzarán el 8 de junio.

El regreso del maratón se produce al tiempo que las tasas de vacunación contra el covid-19 de la ciudad aumentan, en tanto que las hospitalizaciones y muertes caen. Según el Rastreador de vacunas Bloomberg, más de 46% de las personas en la ciudad han recibido al menos una dosis. La tasa de hospitalización de siete días en la ciudad se ha reducido a 1 por cada 100.000 habitantes, según datos estatales.“Todas las flechas apuntan en la dirección correcta, así que volvamos a la vida”, dijo el gobernador, Andrew Cuomo, en una sesión informativa este lunes. “Necesitamos recuperar el entusiasmo, la emoción”.

Cuomo también dijo que el estado levantaría su mandato de mascarilla, siguiendo la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). También anunció la reanudación del Festival de Cine de Tribeca, que se llevará a cabo en el Radio City Music Hall al 100% de su capacidad. El salón de música estará abierto únicamente para personas vacunadas y las personas no tendrán que usar cubrebocas.

“El objetivo de la medida de los CDC es mostrar a las personas que la vacunación tiene beneficios”, dijo. “¿Si no estoy vacunado no puedo ir? Eso es correcto”.

Nota Original:NYC Marathon Will Come Back in November With 33,000 Runners

