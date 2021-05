Los países del Caricom refuerzan las restricciones ante el alza de casos

Trinidad y Tobago es uno de los países afectados por el alza de casos, lo que obligó a las autoridades de Puerto España a declarar el estado de emergencia. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 17 may (EFE).- Los principales países de la Comunidad de Caribe (Caricom) reforzaron las restricciones de movilidad en sus territorios y medidas sanitarias ante el preocupante aumento de casos en la región, una de las que más lentamente implanta el proceso de vacunación, según los datos oficiales divulgados este lunes.

Trinidad y Tobago es uno de los países afectados por el alza de casos, lo que obligó a las autoridades de Puerto España a declarar el estado de emergencia.

El Gobierno trinitario declaró durante el fin de semana el estado de emergencia y un toque de queda de ocho horas para hacer frente a un número creciente de muertes e infectados.

El primer ministro, Keith Rowley, anunció en conferencia de prensa que el toque de queda se establece entre las 21.00 y a 5.00 horas todos los días.

Rowley recordó que la ley establece que el estado de emergencia podrá permanecer vigente durante 90 días en primera instancia, aunque puede ser renovado.

"Si no tiene que estar fuera por razones justificadas, quédese en casa", dijo Rowley, ya que las autoridades del país caribeño han informado de que hay actualmente más de 5.000 casos activos del virus y desde que comenzó la pandemia murieron 285 personas.

LA POBLACIÓN NOTA LA AMENAZA

Rowley señaló que la población se ha dado cuenta de la amenaza que supone el virus, que desde que comenzó la pandemia ha provocado un total de 16.255 infectados.

Trinidad y Tobago, como muchos países de la región, se encuentra en una situación muy retrasada en la vacunación, ya que solo se han administrado 61.850 dosis hasta el momento, lo que supone un irrelevante 0,1 % de su población.

En el archipiélago atlántico de Bahamas, el ministro de Relaciones Exteriores, Darren Henfield, dijo que el Gobierno no puede arriesgar la seguridad de sus ciudadanos, para justificar la prohibición de viajar y recibir personas desde Haití, que estará vigente hasta mediados de junio.

Henfield sostuvo que las autoridades de Haití aún tienen que implementar un programa de vacunación, lo que supone una muestra del retraso del país en la toma de medidas para detener el avance del virus.

"El Gobierno no correrá riesgos con nuestra economía ni con nuestra gente", subrayó el funcionario.

BAHAMEÑOS REPATRIADOS DE HAITÍ

Según Henfield, cinco bahameños fueron repatriados al país la semana pasada para evitar que los nacionales del archipiélago atlántico queden atrapados en Haití durante este periodo.

Además, el gobernador general de Bahamas, Cornelius Smith, emitió una proclamación declarando el estado de emergencia, lo que le da autoridad al primer ministro, Hubert Minnis, otros seis meses para mantener medidas especiales en el país.

La proclamación señala que, a pesar de que está en marcha un programa nacional de distribución de vacunas, sigue habiendo un porcentaje comparativamente bajo de personas que han recibido dosis y hay una tercera ola de infecciones en las islas de Nueva Providence y Gran Bahama.

Desde que comenzó la pandemia en Bahamas se han registrado 11.024 contagios y 216 muertes a causa del virus.

JAMAICA REGISTRA 17 MUERTES

En Jamaica, el Ministerio de Salud y Bienestar informó de que se han registrado 17 muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que no se descartan medidas más restrictivas en los próximos días.

La mayoría de las muertes se registraron entre personas mayores en el distrito de Manchester, donde murieron nueve personas.

Jamaica ha contabilizado ya 47.319 contagios y 860 fallecidos desde el inicio de la pandemia, mientras que los vacunados alcanzan los 135.000, cerca de un 4 % de su población total.

El Ministerio de Salud de Guyana rechazó una información divulgada en las redes sociales según la cual una mujer de 40 años residente de la Región Seis murió tras recibir su segunda dosis de la vacuna de la covid-19, aunque no se detalla la farmacéutica.

"El Ministerio rechaza categóricamente como maliciosas y sin fundamento las afirmaciones en las redes sociales de que un residente de la Región Seis murió el 13 de mayo luego de tomar la segunda dosis de la vacuna de la covid-19", destaca el comunicado del Ministerio de Salud.

A principios de mayo, el ministro de Salud, Frank Anthony, dijo que desde que Guyana lanzó su campaña de vacunación no se ha reportado ningún caso de muerte.

También señaló que el Ministerio de Salud ha estado siguiendo de cerca a las personas que han recibido su primera y segunda dosis para detectar cambios drásticos en su salud.

Guyana ha informado de 15.271 infectados y 341 muertos en lo que va de pandemia, además de un total de 153.000 vacunados, un irrisorio 0,4 % de su población.

El archipiélago atlántico de Bermudas fue escenario este fin de semana de una manifestación de más de 100 personas -en automóviles- en protesta contra las restricciones para evitar la covid-19 del Gobierno.

Bermudas, con 2.466 infectados y 32 muertos, es uno de los territorios más avanzados en la región en el proceso de vacunación, que ya ha llegado a la gran mayoría de su población.