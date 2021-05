Los Lakers de LeBron enfrentarán a los Warriors de Curry en el 'play in'

Los Angeles Lakers, vigentes campeones de la NBA, vencieron el domingo a los New Orleans Pelicans pero no lograron la clasificación directa a los playoffs y tendrán que enfrentar a Stephen Curry y sus Golden State Warriors en un trepidante cruce de 'play in' (repechaje).

LeBron James, que se resintió de su lesión de tobillo, lideró a los Lakers al triunfo ante los Pelicans (110-98) pero no fue suficiente para arrebatarle la sexta plaza de la Conferencia Oeste a los Portland Trail Blazers, que la retuvieron ganando a los Denver Nuggets.

'King James', que persigue el quinto anillo de su carrera y el segundo con los Lakers, protagonizará el miércoles un duelo de alto voltaje ante Stephen Curry, que está en uno de los mejores momentos de su carrera y el domingo se proclamó máximo anotador de la temporada.

El ganador del choque entre Lakers y Warriors avanzará a playoffs y jugará la primera ronda ante los Phoenix Suns.

El perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad para clasificar si es capaz de vencer el viernes al ganador del otro cruce de 'play in' del Oeste, entre los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs.

El vencedor de ese último juego enfrentará en primera ronda a los Utah Jazz, que el domingo aseguraron su liderato del Oeste venciendo 121-99 a los Sacramento Kings.

Los Lakers querían evitar a toda costa los riesgos de disputar el 'play in', un formato que el propio LeBron criticó con dureza, y para ello hicieron jugar el sábado y domingo a James y a Anthony Davis, ambos recién salidos de lesiones.

James, que anotó 25 puntos, tuvo que ser incluso sustituido a seis minutos del final después de que, tras una mala caída en una entrada a canasta, se resintiera aparentemente de la lesión en el tobillo derecho que le ha tenido de baja en 22 de los últimos 26 partidos.

Pese a los esfuerzos de los Lakers, los Blazers no concedieron ninguna oportunidad a la sorpresa y vencieron a los Nuggets por 132-116.

Encabezados por Damian Lillard (22 puntos y 10 asistencias), Portland arrancó el juego con un parcial de 11-0 y ya no dejó que Denver se le acercara el resto de la noche pese a que los Nuggets alinearon a su estrella, el serbio Nikola Jokic (21 puntos).

Los Blazers se quedaron así con la sexta plaza, la última de acceso directo a los playoffs, y volverán a jugar ante los Nuggets de Jokic y el argentino Facundo Campazzo (2 puntos el domingo) en la primera ronda de playoffs.

Los Clippers, con su derrota del domingo ante los Thunder (117-112), se quedaron en la cuarta plaza y jugarán ante los Dallas Mavericks del fenómeno esloveno Luka Doncic, que buscarán la revancha de su eliminación del año pasado.

- Curry, exhibición y título anotador -

La última jornada de la fase regular, en la que jugaron los 30 equipos, también vio a Stephen Curry conquistando su segundo título de máximo anotador de la NBA gracias a una última exhibición de 46 puntos y 9 triples en el triunfo 113-101 ante los Grizzlies.

El base superó la competencia de Bradley Beal (Wizards) al terminar la campaña con una media de 32,0 puntos por partido, además de 5,3 triples (mejor marca de la liga), 5,5 rebotes y 5,8 asistencias.

"Es como el Picasso de nuestro tiempo", le describió su compañero mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson. "No se le puede criticar. Es el mejor ahora mismo".

Curry, que ya había logrado este título en 2016, y el mítico Michael Jordan son los únicos jugadores de la historia en liderar la NBA en anotación con al menos 33 años.

- Bucks de Giannis ante Heat de Butler -

En la Conferencia Este, los Brooklyn Nets ganaron 123-109 a los Cleveland Cavaliers con 23 puntos y 13 asistencias de Kevin Durant y 17 puntos de Kyrie Irving.

Los Nets se aseguraron así la segunda plaza de la conferencia y se verán en la primera ronda de playoffs ante uno de los equipos que salga del 'play in'.

En cambio, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (3º del Este) tendrán que enfrentar a los aguerridos Miami Heat (6º) de Jimmy Butler, finalistas de la pasada campaña.

Los Philadelphia 76ers, líderes del Este, chocarán con el otro equipo surgido del 'play in' y los New York Knicks, que terminaron cuartos, contra los Atlanta Hawks, quintos.

En el 'play in' del Este, los Washington Wizards vencieron a los Charlotte Hornets 115-110 y se quedaron con el octavo lugar, con lo que disputarán la primera serie ante los Boston Celtics (7º).

Los Indiana Pacers (9º) jugarán el otro cruce ante los Hornets (10º), ambos partidos a celebrar el próximo martes.

Resultados de la jornada del domingo en la NBA:

New York Knicks - Boston Celtics 96-92

Toronto Raptors - Indiana Pacers 113-125

Washington Wizards - Charlotte Hornets 115-110

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 121-123

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 113-101

Atlanta Hawks - Houston Rockets 124-95

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 123-109

Philadelphia 76ers - Orlando Magic 128-117

Detroit Pistons - Miami Heat 107-120

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 118-112

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 136-121

New Orleans Pelicans - LA Lakers 98-110

Oklahoma City Thunder - LA Clippers 117-112

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 132-116

Sacramento Kings - Utah Jazz 99-121

gbv/ma