Los casos de covid caen por primera vez en los 50 estados de EE.UU., según Biden

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, 17 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que por primera vez durante la pandemia han caído los casos de covid-19 en los 50 estados del país y subrayó que el 60 por ciento de la población adulta ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad.

El "progreso en innegable pero no hemos acabado", advirtió el mandatario, quien, no obstante, hizo un nuevo llamamiento a la población del país para que se vacune.

"Puedes protegerte a ti mismo y vacunarte o preocuparte (de contagiarte) con la mascarilla puesta hasta que te vacunes", dijo el presidente estadounidense en un discurso en la Casa Blanca.