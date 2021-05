Los Angeles Lakers se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 98-110

Los Angeles Lakers logró ganar fuera de casa a New Orleans Pelicans por 98-110 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio contra Golden State Warriors por 125-122, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cinco derrotas seguidas. Por su parte, los de Los Angeles Lakers ganaron fuera de casa a Indiana Pacers por 115-122, por lo que tras este resultado sumaron un total de seis victorias seguidas. Tras el partido, Los Angeles Lakers se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 42 victorias en 72 partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 31 victorias en 72 partidos disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos del equipo visitante, elevó la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (18-30) y concluyó con un resultado de 28-36. Después, durante el segundo cuarto redujeron diferencias los locales, que acabó con un resultado parcial de 31-27. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 59-63 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo visitante ampliaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-1 y consiguieron la máxima diferencia (15 puntos) al final del cuarto y finalizó con un resultado parcial de 17-28 (y un 76-91 total). Por último, en el último cuarto New Orleans Pelicans también reducía distancias de nuevo en el luminoso, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 22-19. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 98-110 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron Lebron James y Andre Drummond por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 25 puntos, seis asistencias y un rebote y 13 puntos y 13 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Willy Hernangomez y Naji Marshall, con 19 puntos, una asistencia y 13 rebotes y 18 puntos, siete asistencias y seis rebotes respectivamente.