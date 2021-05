Liverpool y Fénix golean en primera fecha de Apertura sin Peñarol ni Nacional

En la imagen, Juan Ignacio Ramírez del Liverpool. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 16 may (EFE).- El Fénix y el Liverpool golearon en sus visitas al Rentistas y al Deportivo Maldonado, respectivamente, en la primera fecha del Torneo Apertura de Uruguay que tuvo la ausencia de los juegos de los dos grandes del país, Peñarol y Nacional, quienes aplazaron sus partidos debido a su actividad internacional.

El Fénix logró una destacada victoria por 0-3 ante el Rentistas en un juego que dominó de principio a fin y que tuvo al delantero argentino Luciano Nequecaur como una de las figuras al marcar dos de los tres goles del encuentro.

El Rentistas, que llegaba con la motivación de un destacado empate ante el Sao Paulo por Copa Libertadores, no pudo repetir su buena actuación y terminó goleado.

El Liverpool, en tanto, demostró que sigue vigente luego de haberse quedado con el Torneo Clausura y se impuso ante el Deportivo Maldonado por 2-4 con un triplete de su goleador histórico: Ignacio 'Colo' Ramírez.

La contundencia ofensiva del primer tiempo, con un 0-4, marcó definitivamente el encuentro en el que el conjunto local solo pudo maquillar el resultado con dos goles en la segunda mitad.

El otro partido destacado de la jornada fue el del Montevideo City Torque ante el ascendido Sud América en el que la visita dio la sorpresa y se impuso por 0-1.

El partido que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo fue parejo y los visitantes, en donde milita el histórico delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu -que no tuvo minutos-, logró la victoria gracias a un muy buen gol de Pablo Olivera.

El resto de la jornada tuvo la victoria del Wanderers ante el Boston River por 1-0, la sorpresiva victoria del ascendido Cerrito ante el River Plate por 3-1 y la igualdad del Villa Española ante el Progreso por 0-0.

De esta fecha solo restan jugarse los duelos entre el Peñarol y Plaza Colonia y el Nacional ante el Cerro Largo. Ambos partidos se aplazaron debido a la actividad de los carboneros por Copa Sudamericana y los tricolores por Copa Libertadores.