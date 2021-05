LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 17 de mayo de 2021

————————————————————————-

LO ÚLTIMO

————————————————————————-

EEUU compartirá con países 80 millones de vacunas COVID-19

López Obrador ofrece disculpas por masacre de chinos en 1911

Regresan turistas británicos a las playas de Portugal

Trump acudirá a convención republicana en Carolina del Norte

Allegado de Gaetz se declara culpable, cooperará con fiscalía

Gojek y Tokopedia anuncian fusión para crear Grupo GoTo

Los Derbez vuelven a salir de viaje, esta vez por carretera

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza - El ejército israelí desata una serie de fuertes ataques aéreos sobre la Franja de Gaza en los que dice haber destruido 15 kilómetros de túneles milicianos y las viviendas de nueve supuestos comandantes de Hamas. Por Fares Akram y Joseph Krauss. 1.200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS-EDIFICIO

WASHINGTON - El secretario de Estado Antony Blinken dice que le pidió a Israel dar pruebas de que Hamas estaba operando en el edificio en Gaza que usaban The Associated Press y otros medios noticiosos, pero que hasta ahora no ha visto dicha evidencia. Por Hope Yen. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-MED CORONAVIRUS-VACUNAS-SANOFI

PARÍS - La candidata a vacuna contra el COVID-19 de Sanofi y GlaxoSmithKline obtiene buenos resultados en sus ensayos de segunda fase tras un revés inicial en su desarrollo. La noticia aviva el optimismo porque el fármaco pueda sumarse este año a la batalla contra la pandemia. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AMC-GEN CORONAVIRUS-PANAMA: Panamá implementa nuevas medidas contra el coronavirus.

-ASI-GEN CORONAVIRUS-INDIA: India ve algo de esperanza en la crisis del COVID-19.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Variante del virus frena la alegría por reapertura británica.

-MOR-GEN CORONAVIRUS-ARABIA SAUDI: Los vacunados contra el COVID ya podrán salir de Arabia Saudí.

-MUN-ECO FORO DE DAVOS: Pandemia obliga a cancelar el Foro de Davos.

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-VACUNAS: EEUU compartirá con países 80 millones de vacunas COVID-19

-EUR-GEN CORONAVIRUS-PORTUGAL: Regresan turistas británicos a las playas de Portugal

REP-INM EEUU-FAMILIAS SEPARADAS

LA JOYA, Texas - Ya no las separa el gobierno. Cada vez más padres centroamericanos toman la desgarradora decisión de separarse de sus hijos por voluntad propia, enviando a los niños a que crucen solos la frontera con Estados Unidos. Es un recurso derivado de la política del gobierno de Joe Biden de expulsar a las familias que cruzan la frontera ilegalmente, pero permitir que se queden los menores que llegan solos. Por Adriana Gómez Licón. 1.200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-MASACRE CHINOS

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una disculpa por una masacre ocurrida en 1911 en la cual más de 300 personas de origen chino fueron asesinadas por las tropas revolucionarias en Torreón, ciudad del norte del país. 900 palabras. AP foto. ENVIADO

CAR-GEN CUBA-ORGULLO GAY

LA HABANA - Las autoridades cubanas despliegan una gran bandera arcoíris, también conocida como la bandera del orgullo gay, en un edificio del gobierno por primera vez. El Ministerio de Salud, en una de las avenidas más transitadas de La Habana, exhibe la bandera y al caer la noche varias sedes gubernamentales la tendrán proyectada en sus fachadas. Este año el Parlamento debatirá un nuevo Código de Familia que podría permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción y el derecho a heredar. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-LEGISLADOR INVESTIGADO

ORLANDO, Florida — Un allegado del representante republicano Matt Gaetz, quien está siendo investigado por tráfico sexual de menores, se declaró culpable el lunes de tres cargos federales y accedió a cooperar con la fiscalía a cambio de una reducción de la pena. Por Michael Balsamo y Mike Schneider. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN CONVENCION REPUBLICANA-TRUMP

RALEIGH, Carolina del Norte — El expresidente Donald Trump ofrecerá un discurso durante la convención anual estatal del Partido Republicano en Carolina del Norte el mes entrante, anuncian funcionarios del partido. Por Bryan Anderson. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN FACEBOOK-INFORMANTE

SIN PROCEDENCIA - Una analista de datos de Facebook dice que encontró indicios de manipulación de la información por parte de gobiernos como los de Honduras y Ecuador, pero que la empresa no los tomó en serio y la despidió. Por Barbara Ortutay. 950 palabras. AP Foto.

REP-GEN EEUU-CAMPUS-VIOLACIONES

MOORESTOWN, Nueva Jersey - En la era del #MeToo, las violaciones en los campus universitarios de Estados Unidos siguen mayormente impunes. Por Maryclaire Dale. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-ECO INDONESIA-GOJEK-TOKOPEDIA

SINGAPUR — La plataforma indonesia de transporte personas Gojek y la firma de comercio electrónico más grande del país, Tokopedia, anuncian que se han fusionado para crear el Grupo GoTo, sumándose a una competencia en ascenso en el sureste asiático que atrae miles de millones de dólares de los inversionistas. Por Zen Soo. 320 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES

MADRID - Más de 100 marroquíes, incluidas dos familias con niños, nadan durante la noche para ingresar al enclave español de Ceuta en el norte de África. Por Aritz Parra. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-CATALUÑA

MADRID - Dos partidos independentistas catalanes anuncian un acuerdo preliminar para formar un gobierno regional en el nordeste de España, lo que pone fin a tres meses de estancamiento desde que se celebraron las elecciones. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-ECO AXA-HACKEO

PARÍS - Las redes de una importante compañía aseguradora sufren un ataque cibernético en cuatro países asiáticos. 350 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN VATICANO-OBISPO HONG KONG

ROMA - El papa Francisco nombra un nuevo obispo para Hong Kong, dando el respaldo a su propia orden jesuita en la región, el reverendo P. Stephen Chow Sau-Yan. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT COPA AMERICA-ARGENTINA

BUENOS AIRES - El presidente argentino Alberto Fernández ratifica a su país como una de las dos sedes de la Copa América que debe inaugurarse en menos de un mes, aunque descarta la presencia de público debido a la difícil situación sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus. 580 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS NBA-REPESCA

SIN PROCEDENCIA - LeBron James y Steph Curry se enfrentarán en el torneo de repesca para los playoffs de la NBA. Los Celtics y los Lakers son los mejor posicionados, con dos oportunidades de ganar un partido y pasar a la postemporada. Por Tim Reynolds. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-CIC GIRO

FOLIGNO, Italia - El colombiano Egan Bernal retiene la casaca rosada de líder general del Giro de Italia tras una décima etapa sin mayores sobresaltos y que fue ganada por Peter Sagan. 300 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-GEN MISS UNIVERSO

CIUDAD DE MÉXICO - En una noche marcada por preguntas sobre la pandemia, Miss México Andrea Meza es coronada Miss Universo tras responder qué habría hecho en caso de haber sido líder de su país durante la crisis sanitaria. Es la tercera mexicana que ostenta el título. Por Berenice Bautista. 714 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS EUROVISION

ROTTERDAM - Después de haberse cancelado en 2020 debido a la pandemia, el Festival de la Canción de Eurovisión regresa con el tema del coronavirus ahora aunado a su embriagadora mezcla de música y melodrama. Por Mike Corder. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL DE VIAJE CON LOS DERBEZ

CIUDAD DE MÉXICO - Eugenio Derbez y su familia se montan en un camper para recorrer zonas rurales de EEUU en la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, que se estrena esta semana. Por Berenice Bautista. 893 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos